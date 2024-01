Anteprojeto de duplicação entre Guaratuba e Garuva prevê viaduto e ciclovia

Fotos: Rodrigo Felix Leal/SEIL

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), apresentou em audiência pública nesta terça-feira (16) o anteprojeto de duplicação da PR-412 em Guaratuba, entre a divisa com Santa Catarina, em Garuva, e o trevo do balneário de Coroados.

O evento foi transmitido ao vivo pela internet, logo após a audiência sobre a duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná. O modelo foi criticado pelo Ministério do Paraná, que apontou irregularidades na convocação e encaminhou recomendação para que a audiência fosse adiada e que fosse assegurada a participação social efetiva.

A obra – Com extensão de 12,81quilômetros, a duplicação tem início na divisa entre Paraná e Santa Catarina e segue até a rotatória de acesso ao balneário Coroados, em Guaratuba. Estão previstas quatro faixas de rolamento (duas em cada sentido) com 3,6 metros de largura, acostamentos externos de 2,5 m, e um canteiro central separando os dois sentidos, com 2,2 m de largura. A partir do entroncamento com a PR-808 (acesso para o município catarinense de Itapoá), a PR-412 também ganha uma ciclovia bidirecional de 3 metros de largura.

As novas pistas, de pavimento flexível asfáltico, serão implantadas no lado direito da via, diminuindo o impacto quanto ao tráfego existente no trecho. Já as pistas existentes, serão completamente restauradas, assim que os veículos puderem ser desviados para as novas vias.

Um pouco antes da ponte sobre o Rio da Praia, que será duplicada, o canteiro central é substituído por barreiras de concreto New Jersey, já que a faixa de domínio nesse trecho é menor.

Já no perímetro urbano de Guaratuba, a rotatória será readequada com implantação de novos ramos e de uma interseção em desnível, melhor disciplinando o tráfego de veículos entre a rodovia e vias municipais, principalmente a Avenida Visconde do Rio Branco.

Para garantir a transição da duplicação da pista na divisa com Santa Catarina, o DER/PR elaborou o anteprojeto levando em consideração o projeto de duplicação sendo desenvolvido pelo estado vizinho, entre Garuva e a divisa com o Paraná.

Licitação integrada – O anteprojeto de duplicação da PR-412 entre Guaratuba e Santa Catarina será utilizado como base para a Contratação Integrada da elaboração do projeto executivo e execução da obra. As soluções apresentadas nos anteprojetos poderão ser confirmadas, expandidas ou mesmo modificadas, visando garantir as melhores condições de execução da obra.

Nesta modalidade, de acordo com a legislação vigente, o orçamento da obra é sigiloso, visando garantir que as interessadas estudem cuidadosamente todos os documentos disponíveis, quando da publicação do edital, para elaborar suas propostas. O prazo de execução da obra será avaliado pelo DER/PR e definido na publicação do edital.

Questionamentos – Interessados que não puderam acompanhar a audiência pública ao vivo e registrar seu questionamento ou contribuição, podem assistir a gravação do evento e encaminhar sua manifestação via e-protocolo, no e-mail [email protected] ou pelo aplicativo WhasApp no número (41) 9-9283-1480.

Todas as participações serão respondidas diretamente ao demandante e também coletadas e publicadas no portal do DER/PR.

A realização desta audiência na modalidade virtual não exclui a possibilidade de realização de novas audiências, na modalidade presencial ou híbrida, visando garantir que todos os interessados tenham acesso a estas informações.