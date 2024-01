20º Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná começa nesta sexta

20º Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná começa nesta sexta

Tradicional festa gastronômica tem abertura em Shangri-lá e acontece de 19 de janeiro a 18 de fevereiro em diversos balneários do município

Estátua do Caranguejo, em Shangri-lá | foto: Divulgação

Com atividades para crianças, ações ambientais e de turismo, acontece amanhã (19), a partir das 16h, na Praça Alvorada em Shangri-lá, a abertura da 20ª edição do Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná. A partir do próximo sábado, até o dia 18 de fevereiro, os veranistas poderão degustar a iguaria caiçara da maneira tradicional ou em pratos elaborados nos diversos restaurantes participantes.

Para o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, o atual formato do Festival do Caranguejo foi pensado para valorizar os comerciantes da região e receber um maior fluxo de turistas. “A ampliação de datas e locais permitirá que mais veranistas possam aproveitar o verão para saborear nosso caranguejo e conhecer as praias de Pontal do Paraná”, lembra Rudão.

Exposição sobre o caranguejo-uçá – Programada para sexta-feira (19/01), a abertura da 20ª edição do Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná transformará a Praça Alvorada no balneário de Shangri-lá em espaço expositivo para moradores e turistas conhecerem mais sobre o caranguejo-uçá. Além dos painéis informativos sobre a espécie elaborados em parceria com a UFPR, haverá atividades para crianças e o anúncio dos estabelecimentos participantes da edição 2024 do evento.

Captura somente artesanal – A pesca do caranguejo-uçá é uma das atividades extrativas mais antigas no Brasil, sendo praticada por comunidades tradicionais litorâneas que vivem de sua comercialização. É caracterizada como uma das mais importantes pescarias dentro do setor artesanal em áreas de manguezal. Para garantir a sobrevivência da espécie, a captura é permitida apenas entre os dias 1 de dezembro e 14 de março (no caso do Paraná, pois o período de defeso pode variar em cada estado). A captura de fêmeas é totalmente proibida. Já em relação aos machos, só é permitida a captura de caranguejo-uçá com carapaça acima de 7 centímetros – os menores devem ser recolocados no mangue.

Além disso, a captura é permitida apenas de forma artesanal, com as mãos. É proibido o uso de qualquer tipo de ferramenta cortante – como enxadas, facões, foices, cavadeira, cortadeira e outros – produtos químicos ou armadilhas.

Foto: Divulgação

Realização e apoios – O Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná é realizado pela Prefeitura Municipal do Paraná por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico com produção da Adetur Litoral e apoios da Secretaria Estadual de Turismo, Viaje Paraná e Conselho Municipal de Turismo de Pontal do Paraná.

Abertura

Data: 19 de janeiro

Horário: a partir das 16h

Local: Praça Alvorada, Balneário de Shangri-Lá

19ª edição do Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná

Data: de 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Restaurantes participantes em http://festivalcaranguejopontalpr.com.br/