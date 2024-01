Primeira Arena Pública Gamer é Inaugurada no Rio de Janeiro

O Brasil é um dos países que está na onda dos esportes eletrônicos já faz um bom tempo e prova disso são os talentos que vem surgindo desse esportes como Fallen, Nobru e ROBO. Além disso grandes eventos já estão ocorrendo no Brasil como VCT Lock-In 2023 e IEM Major Rio 2022 que foram competições que trouxeram gente do mundo todo. De olho nesse futuro a prefeitura do estado do Rio de Janeiro criou a primeira Arena pública gamer do país.

Arena Gamer conta com infraestrutura de alta tecnologia

O espaço que é localizado dentro do Estádio Nilton Santos, na Nave do Conhecimento do Engenhão, abrigará até 100 pessoas e tem capacidade para sediar torneios de pequeno e médio porte de maneira muito bem estruturada. O espaço com tecnologia de ponta conta com 2 palcos para abrigar as equipes que estarão em confronto, o público gamer poderá acompanhar as competições a partir de arquibancadas com os times em um piso elevado, além de um telão de LED.

Outro recurso que o espaço tem é um estúdio próprio para transmissões dos eventos ali organizados e tudo de maneira gratuita, apenas pagando por custos de manutenção e o marketing do torneio. Por isso, a arena será um espaço importante e atraente para sediar competições de League of Legends, Counter-Strike 2 e Free Fire, que são jogos muito populares no Brasil, mas não para por aí, o espaço também servirá para a inclusão à tecnologia.

Espaço também será dedicado a inclusão à tecnologia

Contando com um espaço com computadores de alta tecnologia e óculos de realidade virtual, a Arena Gamer terá programas de inclusão social contando com jogos e simuladores, para apresentar aos mais jovens novas tecnologias. A nova arena também conta um uma área dedicada aos retrô games, apresentando para os mais novos as tecnologias que levaram esta indústria do entretenimento até os dias atuais.

A Arena Gamer foi idealizada pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia em conjunto com a Coordenadoria de Games e e-sports, que foi criada recentemente. Uma das intenções com a Arena Gamer pública é trazer para o Rio de Janeiro alguns eventos que acontecem em São Paulo, que também conta com bons espaços para competições de esports.

Além disso, vale lembrar que a locação do espaço é gratuita, precisando apenas entrar no site da Nave do Conhecimento para locar o espaço, se disponível. Todo esse incentivo serve como uma maneira de tornar o espaço mais democrático e conforme confirmado pela Secretária de Ciência e Tecnologia, Tatiana Roque, o espaço tem a intenção de formar atletas, treinar equipes e também ser incubadora para empresas ligadas ao setor.

Rio de Janeiro já sediou grandes eventos nacionais

A “indústria” dos esports é um setor que vem crescendo a passos largos e o Brasil já faz parte disso. Além de ter campeonatos de esports nacionais bem desenvolvidos com um grande público como o CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends) e a LBFF (Liga Brasileira de Free Fire), o Brasil já sediou também competições internacionais.

Além de trazer destaque para as cidades-sede, este eventos também atraem investimentos e fortalecem o turismo, fora o envolvimento de todos empreendimentos envolvidos em torno do funcionamento destas competições. Prova disso foi o sucesso de competições como o IEM Major Rio 2022, só para ter ideia, o evento organizado no Rio de Janeiro teve a movimentação de dinheiro estimada em R$200 milhões em torno do evento.

Mostrando já estar engajado no setor e colocando o Brasil no calendário de eventos internacionais de esports, um evento de esports que chamará bastante atenção este ano são os Jogos Pan Americanos de Esports Rio 2024 que acontecerão no Rio de Janeiro. A competição está programada para acontecer em junho deste ano e mostrará que o Brasil está pronto para receber cada vez mais investimentos nestes tipos de competições.