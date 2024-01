Shows deste sábado em Matinhos e Pontal são remarcados para domingo

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Os shows da dupla sertaneja Clayton & Romário em Matinhos e Yasmin Santos em Pontal do Paraná foram cancelados pelo Governo do Estado devido ao forte temporal que iniciou na tarde deste sábado (20) e ainda perdura no Litoral. Eles estavam programados para acontecer a partir das 21 horas e foram remarcados para este domingo (21): Clayton & Romário tocam com Jorge e Mateus e Yasmin Santos canta logo após Bruno Rosa.

Segundo o Simepar, a estação de Guaratuba registrou 107 milímetros de chuva. Em Pontal do Paraná foram 86 mm e em Matinhos, 65,8 mm.

A coordenação do Verão Maior Paraná decidiu cancelar as apresentações tendo em vista o risco de raios e vendavais. Nas duas cidades há ruas alagadas, o que pode oferecer risco à população que se desloca até as arenas. A diretriz também segue recomendação da Polícia Militar e da Defesa Civil Estadual. A orientação é que a população fique em casa ou em locais protegidos.

Este é o segundo final de semana com shows nacionais no Litoral do Paraná. Nesta sexta-feira (19), o cantor Luan Santana e a banda É o Tchan tocaram para cerca de 180 mil pessoas de várias regiões do Paraná e de outros estados.

Com a mudança na programação, o domingo de Matinhos terá a dupla Jorge e Mateus e seu repertório de 18 anos de carreira, incluindo hits que alcançaram o topo das paradas, com Clayton & Romário, novos nomes do sertanejo brasileiro. O show acontece às 18 horas.

Em Pontal, quem sobe ao palco primeiro, às 18 horas, é o sertanejo capixaba Bruno Rosa, que tem em seu repertório baladas como “Indecisão” e “Meu Fake Viu”. Logo em seguida está marcada a apresentação de Yasmin Santos com os principais sucessos da carreira, como “Principalmente Pessoas” e “Dói Saber”.