TVCMALL Apresenta Inovações em Acessórios Móveis para Atacado B2B na CES 2024

Las Vegas, NV – Durante a Consumer Electronics Show (CES) em Las Vegas, neste janeiro, o fornecedor de acessórios móveis B2B TVCMALL uniu-se à Miss CosmoWorld 2023, Shelby Ann Howell, para exibir o portfólio da empresa de eletrônicos de consumo inovadores, acessórios móveis e serviços B2B, incluindo customização de produtos e embalagens, fontes de abastecimento e dropshipping.

A equipe da TVCMALL e a Miss CosmoWorld 2023, Shelby Ann Howell, na CES 2024.

No estande da TVCMALL, os representantes mergulharam na expertise e inovação da empresa no mercado de acessórios tecnológicos B2B. A CES, reconhecida por destacar o mais recente em IA, Robótica e XR, proporcionou uma plataforma para a introdução de inovações revolucionárias, incluindo a linha de TVs com IA avançada da Samsung, o laptop ROG Zephyrus G14 da Asus equipado com OLED transformador, e o anúncio da Volkswagen sobre a integração do ChatGPT no assistente de voz para carros, IDA. Em meio à apresentação dessas inovações de alto perfil, fornecedores de produtos de ponta e prestadores de serviços de comércio eletrônico no domínio dos dispositivos e acessórios eletrônicos móveis e 3C estabeleceram parcerias com novos clientes enquanto demonstravam suas linhas de produtos e serviços. A TVCMALL estava entre esses fornecedores.

Como uma loja B2B completa para acessórios de celular no atacado, a TVCMALL vende mais de 10 milhões de capas para celulares anualmente e oferece mais de 750.000 produtos, com 6.000 novos itens sendo adicionados semanalmente. Entre os itens exibidos pela TVCMALL, o Amorus suporte celular pescoço ganhou destaque, com seu inovador agarre magnético de 360°, design ergonômico e versatilidade de uso para vlogging mãos-livres. A TVCMALL também apresentou uma ampla gama de produtos favoráveis ao atacado, incluindo alto-falantes e fones de ouvido ZEALOT, suportes para celular, carregadores, acessórios para câmeras, e a série de capas protetoras capa iPhone 15 e a futura linha Samsung Galaxy S24.

Além de demonstrar seus produtos, a TVCMALL compartilhou detalhes de seus serviços B2B personalizados com os participantes da CES. Oferecendo 95% de seus produtos sem exigência de pedido mínimo e prometendo entrega em 3 dias, a empresa se posiciona como uma parceira adaptável e acessível para negócios de diferentes tamanhos. Serviços de personalização, sourcing estratégico e opções eficientes de dropshipping também foram destacados, com a TVCMALL enfatizando seu compromisso em ser uma parceira atacadista B2B abrangente para negócios de varejo, grandes e pequenos.

A missão da TVCMALL foca em empoderar empreendedores para lançar e sustentar negócios de varejo bem-sucedidos, um compromisso destacado pelo seu slogan, “Juntos, prosperamos.” A empresa também está comprometida com diversas iniciativas de retorno à comunidade estabelecidas através do seu “Programa de Ajuda ao Crescimento” (Help Them Thrive Program – HTTP). No estande da TVCMALL, Shelby Ann Howell revelou sua motivação para se associar à TVCMALL na CES 2024.

“Ganhar o Miss CosmoWorld 2023 me inspirou a dedicar tempo a várias instituições de caridade e retribuir à comunidade”, declarou Shelby. “Esse desejo ressoa profundamente com a missão da TVCMALL. Cada transação com a TVCMALL vai além de uma simples venda; é um passo em direção ao empoderamento empreendedor e ao sucesso nos negócios.”

O Gerente Sênior de Vendas Internacionais da TVCMALL, Eric, e Shelby.

Olhando para o futuro, a TVCMALL planeja continuar compartilhando suas ofertas atacadistas de parada única globalmente, sendo a próxima parada da empresa na Espanha na MWC Barcelona 2024, de 26 a 29 de fevereiro.

Para mais informações sobre a TVCMALL, visite www.tvcmall.com.