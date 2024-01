Cão é encontrado ao lado de homem morto por atropelamento na BR-277 

O animal ficou o tempo todo ao lado do corpo do provável tutor | foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou na manhã deste domingo (21), em Morretes, um carro que havia atropelado um homem na BR-277. O pedestre, de aproximadamente 45 anos, ainda não identificado, morreu no local, na altura do quilômetro 62 da rodovia, na altura de São José dos Pinhais.

Um cachorro ficou junto com o corpo do provável tutor durante o tempo em que a equipe da PRF atendia a ocorrência. A equipe da PRF fez o resgate com a intenção de levá-lo para alguma entidade de proteção para animais. Um integrante do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais, que estava no local, se prontificou em ficar com o cachorro e encaminhar para uma entidade do município, informou a PRF.

O trio que estava no carro fugiu, em direção ao Litoral. Eles foram alcançados e presos na altura da Serra do Mar, a 25 quilômetros do local do atropelamento. Com danos no capô, para-brisa e teto, o veículo foi abordado no quilômetro 37.

Dois dos três ocupantes do carro já respondem por outros crimes, entre eles estupro, ameaça e estelionato. O condutor realizou o teste de etilômetro e não foi constatado a ingestão de álcool.

A PRF encaminhou os homens e o veículo para a Delegacia da Polícia Civil em São José dos Pinhais.

Veículo foi abordado em Morretes | foto: PRF

Com informações da PRF