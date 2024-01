ICMBio e Prefeitura de Matinhos desenvolvem parceria para regularização fundiária

Reunião foi no gabinete do prefeito | foto: Divulgação

O prefeito Zé da Ecler recebeu na quarta-feira (17) os analistas ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Os técnicos Rodrigo Torres e Fábio Corrêa estiveram no gabinete para falar sobre os trabalhos resultantes do acordo de cooperação técnica firmado entre o instituto e a Prefeitura de Matinhos.

Assinado em julho do ano passado, o acordo tem entre seus objetivos realizar o levantamento fundiário e instituir processos de regularização fundiária do Morro do Escalvado, além de promover melhorias no uso público do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange. O prefeito destacou que a iniciativa é importante por buscar, entre outras coisas, promover o turismo no Morro do Escalvado.

Acompanharam a reunião os secretários do Meio Ambiente, Sérgio Cioli; das pastas de Turismo e Desenvolvimento Econômico e de Finanças, José Luís Leal; e de Educação, Mário Braga; o chefe de Gabinete, Carlos Valderi; o procurador-geral do Município, Ronysson Pontes; e os diretores de Gabinete, Marcelo Padilha; de Comunicação, Antonio Carlos do Valle; e de Saúde, Antônio José do Nascimento.

Representando o Legislativo Municipal, estavam o presidente da Câmara, Nando (Pode), e o vereador Jair Pescador (PL).