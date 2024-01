Ilha do Mel, Matinhos e Pontal do Paraná atraem turistas de cruzeiro

Ilha do Mel, Matinhos e Pontal do Paraná atraem turistas de cruzeiro

Foto: Setu PR

O nono embarque e desembarque de passageiros de transatlânticos em Paranaguá na temporada 2023/2024 foi revestido de sucesso mais uma vez, pelo menos para alguns dos destinos do Litoral que se dispuseram a organizar receptivos.

Com os passageiros e tripulantes desta sexta-feira (19), o Porto de Paranaguá recebeu mais de 12 mil turistas nesta temporada desde que o navio da MSC atracou pela primeira vez na costa paranaense, no dia 1° de dezembro.

As belezas da Ilha do Mel pesaram na escolha de outros turistas da Argentina, do Uruguai, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Quase 200 passeios em barcos e lanchas foram comercializados logo no início da manhã, lotando os restaurantes de Nova Brasília e Encantadas. Outros turistas preferiram realizar o tour em Paranaguá ou esticaram até Matinhos e Pontal do Paraná, entre outros destinos, informa a Secretaria de Estado do Turismo.

O dia quente (a sensação térmica chegou a atingir 42º C) serviu de motivação especial para passeios na orla do Paraná. Os tours são orientados a partir da Arena Paraná e no do Mega Rocio, o terminal de embarque e desembarque, na Portos do Paraná.

Restaurantes locais apostaram na degustação para atrair curiosos. O barreado, prato típico da culinária do Litoral, foi a aposta do restaurante Danúbio Azul, e uma lasanha caiçara fisgou clientes para o restaurante Di Legno.

MSC LIRICA – O MSC Lirica tem capacidade para 2.648 passageiros. Ele conta com diversas opções de entretenimento e atividades durante o dia, tarde e noite, desde música ao vivo e shows a compras, aulas de ginástica e banhos de sol à beira da piscina. A rota ainda passa por Buenos Aires, Punta Del Este e Itajaí, em Santa Catarina.