Matinhos recebe feira de serviços Paraná em Ação na praia

Tendas do Verão Maior Paraná | foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania promove nesta semana, com apoio da Prefeitura de Matinhos e outras instituições, uma edição especial da feira de serviços Paraná em Ação. Os atendimentos ocorrerão de quarta-feira a sábado (24 a 27), das 8h às12h e das 15h às 19h.

Entre os serviços, todos gratuitos, estão assessoria jurídica e psicológica, exames de DNA, disponibilização de vagas de emprego e oportunidades de estágio, atendimentos do Procon-PR e do Detran-PR, além de exposições e atividades para toda a família. Esta edição conta com a participação da Defensoria Pública, da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-PR), além de orgãos da Prefeitura.

“A grande movimentação do Litoral nesta temporada representa uma boa oportunidade para o Governo do Estado estar mais próximo da população e apresentar as diversos políticas públicas, programas e projetos integrados que são disponíveis de forma gratuita e muita gente não sabe”, diz o secretário da Justiça e Cidadania, Santin Roveda. “Além disso, o Paraná em Ação é uma ótima oportunidade para resolver as demandas do início do ano sem sair da praia”

Serviços – A feira será realizada na tenda do Verão Maior Paraná na Praia Brava de Caiobá. O Procon e o Detran estarão com todos os serviços habituais, exceto aqueles que necessitam de vistoria. A Defensoria Pública levará orientações jurídicas e informações a respeito do exame gratuito de paternidade e maternidade ofertada pelo órgão.

A Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa levará o Ônibus Lilás, que oferece orientação socioassistencial para mulheres vítimas de violência e conscientização a respeito dos direitos da mulher, e a Coordenação das Políticas da Pessoa Idosa, que promoverá atividades voltadas à população 60+.

A intermediação de mão de obra, cursos profissionalizantes e oportunidades de estágio serão disponibilizadas pela Fiep e pelo CIEE-PR. O Corpo de Bombeiros realizará exposições de equipamentos e a Celepar está responsável pelo apoio técnico da feira.