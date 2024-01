Guaratuba já tem 20 famílias retiradas de ruas alagadas

Rua no bairro Nereidas | foto: Correio do Litoral

O Corpo de Bombeiros divulgou novo balanço dos atendimentos feitos de pessoas ilhadas que precisaram ser retiradas no Litoral, onde as chuvas são intensas em toda a região.

A situação mais grave é em Guaratuba, que teve mais chuva e onde existem problemas crônicos de drenagem. Todos os bairros e inclusive o Centro tiveram ruas alagadas. Uma rua central, José Nicolau Abage, sofreu desmoronamento, com abertura de uma cratera na calçada e no asfalto.

Na terça-feira (23) e até a manhã desta quarta-feira (24), o Corpo de Bombeiros atendeu 20 situações de pessoas ilhadas por alagamentos em Guaratuba. No total foram atendidas 52 pessoas. Destas, 14 foram encaminhadas para um abrigo montado no Ginásio de Esportes Governador José Richa. As demais foram para casas de familiares e amigos.

50 cm de altura – Os bairros dos atendimentos foram, principalmente, Cohapar, Carvoeiro e Piçarras. No bairro Brejatuba, uma criança de um ano de idade precisou ser socorrida junto com sua família de uma residência em que a água chegou a uma altura de 50 centímetros, informou a responsável pela comunicação do Corpo de Bombeiros, a capitã Débora Kolossoskei.

Também foram feitos atendimentos em Pontal do Paraná, com uma ocorrência em Praia de Leste e outra em Pontal do Sul, num total de 6 pessoas retiradas, mas que não precisaram ir a abrigo municipal

Em Matinhos, foram 4 ocorrências atendidas, sendo 3 de retirada de pessoas de residências ilhadas. Ao todo 14 pessoas foram atendidas e também não foi necessário levar para abrigo.

A capitã Débora Kolossoskei orienta que as pessoas que estejam em áreas de risco de terem as casas alagadas que saiam ainda em segurança e vão para casa de familiares e amigos.

“Caso já esteja na iminência do alagamento, havendo risco para sair ou estejam com familiares que tenham alguma dificuldade motora, que acione o Corpo de Bombeiro no telefone 193”, disse. A capitã também informou que os abrigos municipais já estão ativados.

Previsão de chuva fraca na quinta – De acordo com a previsão do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), nesta quarta-feira, o tempo segue instável no Paraná. No Litoral, o ar úmido que vem do oceano provoca chuva constante, com volumes elevados.

Na quinta-feira (25), para o Litoral está prevista chuva fraca, eventualmente moderada.