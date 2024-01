IFPR Paranaguá faz sorteio de 87 vagas em 3 cursos de graduação

O IFPR Paranaguá fará um sorteio público de 87 vagas remanescentes para três cursos gratuitos de graduação presencial na próxima quarta-feira (31), às 14h. Confira as vagas:

Curso Nível de Ensino Forma de Oferta Turno Vagas LICENCIATURA EM FÍSICA SUPERIOR PRESENCIAL NOTURNO 34 LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS SUPERIOR PRESENCIAL NOTURNO 32 TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL SUPERIOR PRESENCIAL MATUTINO 21

O sorteio será realizado no Auditório do Campus, na rua Antônio Carlos Rodrigues, 453, bairro Porto Seguro.

Qualquer pessoa, mesmo que não tenha participado do processo seletivo, poderá concorrer a uma vaga por meio do Sorteio Público, desde que respeitadas as exigências legais para cada forma de oferta e nível de ensino.

Os(As) interessados(as) com menos de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados(as) de seus

pais (os pais deverão portar RG), ou responsáveis legais (com RG e documento comprobatório da guarda), ou ainda, acompanhados(as) de outras pessoas com procuração simples, sem a necessidade de firma reconhecida em cartório, para efetivar a matrícula.

Não será permitida a entrada de interessados(as) ou de seus representantes após o início da sessão. Solicita-se o comparecimento no local com no mínimo 15 (quinze) minutos de antecedência.

Na chegada ao campus, cada candidato(a), portando seu RG, preencherá uma ficha de inscrição numerada. Essa ficha será conferida por um(a) servidor(a) do IFPR e inserida em uma urna pelo(a) próprio(a) candidato(a). No momento do sorteio, serão retiradas da urna tantas fichas quantas foram as vagas remanescentes. Essas fichas serão carimbadas e rubricadas pelo(a) servidor(a) responsável. Depois de sorteadas as fichas dos(as) candidatos(as) de acordo com o número de vagas ofertadas, as demais fichas continuarão a ser sorteadas e comporão lista de espera para o caso de novas vagas ociosas

Os(as) interessados(as) deverão portar a documentação completa exigida para matrícula. A lista completa de documentos está disponível no Edital de Sorteio Público disponível aqui.