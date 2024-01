Prefeito Zé da Ecler, na reunião realizada nesta sexta-feira, em Matinhos

O Governo do Estado informou que a estrutura do projeto Verão Maior Paraná agora se volta para o atendimento da população atingida pelas fortes chuvas no Litoral.

Os cerca de 400 profissionais contratados pela Secretaria de Estado do Esporte para trabalhar na temporada vão ficar à disposição da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das secretarias estaduais e dos municípios para auxiliar no que for preciso.

A ação foi definida nesta sexta-feira (26) em uma reunião de alinhamento entre os órgãos estaduais e os prefeitos do Litoral. Os profissionais vão ajudar, por exemplo, na distribuição de lonas, telhas e kits de limpeza pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Eles também estarão à disposição dos agentes da Secretaria da Saúde, que vão focar na prevenção de doenças que podem ser causadas pelas enchentes, como leptospirose e diarreia.

Os temporais fizeram com que as atividades do Verão Maior fossem suspensas durante esta semana, inclusive os shows que ocorreriam em Matinhos e Pontal do Paraná neste fim de semana. “A ideia agora é transformar o Verão Maior em uma ação de solidariedade, com todo mundo que estava trabalhando na operação focado no auxílio aos municípios”, explicou o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, que também coordena o Verão Maior Paraná.

Com o avanço dos trabalhos de limpeza, prevenção e o atendimento das famílias afetadas, e com a mudança prevista nas condições do tempo, a previsão é que as atividades esportivas e culturais do Verão Maior retornem na próxima terça-feira (30). “Nós cancelamos os shows e eventos esportivos porque ainda estava previsto chuva para este fim de semana. Assim, todos podem se dedicar a essa força-tarefa para que possamos passar por essa situação o mais rapidamente possível”, disse Wirbiski.

Secretário Helio Wirbiski | foto: Roberto Dziura Jr/AEN

“O Governo do Estado está preparado para atender as necessidades da população. Atuamos fortemente na distribuição de kits dormitório, higiene e limpeza; na limpeza das ruas, com coleta de resíduos; e na orientação preventiva da população contra a dengue e a leptospirose”, salientou a primeira-dama Luciana Saito Massa. Os mantimentos já foram enviados a Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba.

Chuvas e atendimentos – Segundo o Simepar, o volume de chuvas acumulado no Litoral em menos de uma semana ultrapassou o esperado para todo o mês de janeiro. Desde o último sábado (20) até a noite de quinta-feira (25), o volume chegou a 519,2 milímetros em Guaratuba, sendo que a média prevista para o mês era de 386,4 milímetros na cidade. Em Matinhos e Pontal do Paraná, a precipitação acumulada foi de 355,2 mm e 466,8 mm, respectivamente.

“Estamos com uma previsão de um acumulado de mais 100 milímetros pelo menos até o dia 30, o que requer atenção de todos os órgãos para que possamos dar uma resposta para que menos pessoas sofram nesse momento”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig. “O foco agora é no atendimento às famílias desabrigadas e no auxílio aos municípios. As equipes de emergência também estão a postos caso seja necessário”.

Segundo a Defesa Civil Estadual, 11.592 pessoas foram afetadas pelos temporais em Matinhos, Guaratuba, Ponta do Paraná e Guaraqueçaba. Até agora, 92 pessoas estão desalojadas (50 em Matinhos, 36 em Guaratuba e seis em Ponta do Paraná) e 62 estão desabrigadas (61 em Guaratuba e uma em Matinhos).

Para amenizar a situação das famílias atingidas, o órgão está atuando em parceria com os municípios e já enviou caminhões com ajuda humanitária, contendo colchões, cestas básicas e kits dormitório, higiene e limpeza. Além disso, desde o início das ocorrências, no último sábado, a Defesa Civil encaminhou 25 alertas de temporais à população. No começo da temporada também foi feito um treinamento com as equipes municipais para atendimentos emergenciais.

Já o Corpo de Bombeiros atendeu 91 ocorrências ao longo desta semana, incluindo alagamentos, deslizamentos, quedas de árvore e também o desmoronamento de uma residência. Eles auxiliaram, por exemplo, na remoção de famílias que estava em áreas ilhadas e no transporte de pessoas aos abrigos municipais, hospitais ou outros locais onde elas pudessem ficar em segurança.

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Atendimentos do Corpo de Bombeiros:

Guaratuba:

Famílias retiradas de área de risco: 39

⁠Pessoas atendidas:103

⁠Pessoas encaminhadas para abrigos: 44

Matinhos:

Famílias retiradas de área de risco: 32

⁠Pessoas atendidas: 99

Pessoas encaminhadas para abrigos: 16

Pontal do Paraná: