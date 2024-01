Defesa Civil envia mantimentos para Matinhos e Pontal do Paraná

Prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, e primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, acompanharam chegada dos mantimentos | Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A Coordenadoria da Defesa Civil do Paraná enviou nesta sexta-feira (26) dois caminhões carregados de mantimentos para os moradores de Matinhos e Pontal do Paraná afetados pelas chuvas que atingiram a região ao longo da semana.

Somados os mantimentos dos dois caminhões, foram enviados 200 colchões, 350 cestas básicas, 200 kits dormitórios (compostos por lençóis, fronhas, travesseiros e cobertores), 350 kits de higiene (com produtos como escovas de dente e sabonetes) e 650 kits de limpeza.

Os itens serão destinados a pessoas que tiveram que tiveram que ser deslocadas a abrigos ou que tiveram suas casas danificadas pelas chuvas e alagamentos nas duas cidades.

Pontal do Paraná acumulou 466 milímetros de chuva entre sábado (20) e quinta-feira (25) e Matinhos registrou 334 milímetros de volume de chuva no mesmo período, números próximos da média histórica de chuva para todo o mês de janeiro na região.

MANTIMENTOS – Um dos caminhões chegou a Matinhos ainda pela manhã, carregando 150 colchões, 150 kits dormitório e 150 cestas básicas para os moradores do município. O outro carregamento deixou Curitiba no final da manhã levando mantimentos para as duas cidades. São 200 cestas básicas, 50 colhões, 50 kits dormitório, 200 kits de higiene e 500 kits de limpeza para Pontal do Paraná e 150 kits de limpeza e 150 kits de higiene para Matinhos.

A Defesa Civil tem atuado em todo o Litoral. Guaratuba, que foi a cidade que registrou os maiores volumes de chuva no período, recebeu um carregamento com os kits na quinta-feira (25). Guaraqueçaba também registrou ocorrências, mas até esta sexta-feira não havia solicitado assistência à Coordenadoria Estadual.

No começo de janeiro, a Defesa Civil do Paraná também realizou um treinamento com os representantes das sete cidades do Litoral para capacitar técnicos dos municípios a respeito de procedimentos relacionados a desastres naturais, como as fortes chuvas que são típicas na região nesta época do ano.

ORIENTAÇÃO – A orientação é que moradores e veranistas fiquem atentos aos alertas emitidos pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que tem monitorado a situação no Estado, recebendo as informações dos órgãos de meteorologia. 25 alertas foram enviados para o Litoral do Estado desde sábado (20), chamando a atenção para os riscos de temporais na área.

Para ter acesso ao serviço, que é gratuito, basta enviar um SMS com o CEP da sua residência para o número 40199. Para mais informações e orientações, acesse o site da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná.

O Corpo de Bombeiros também recomenda que as famílias que estiverem em áreas de risco de alagamento, especialmente com pessoas com dificuldade de locomoção, busquem abrigo com os bombeiros ou casas de familiares. As pessoas que precisarem de auxílio do Corpo de Bombeiros para deixar estes locais devem acionar a corporação pelo telefone 193.