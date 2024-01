Primeira-dama do Estado conhece projetos sociais de Pontal do Paraná

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

A Defesa Civil Estadual realizou na tarde de sexta-feira (26) a entrega de um caminhão contendo itens de ajuda humanitária destinada às vítimas das fortes chuvas que caíram sobre Pontal do Paraná entre 20 e 25 de janeiro, causando transtornos e desabrigando pessoas. Foram praticamente 500 mm de chuva e, como deve ser em casos de catástrofes naturais, o socorro da Prefeitura foi imediato, com apoio das secretarias municipais, Guarda Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Ainda assim, era necessária ajuda imediata do Governo do Estado. A entrega de donativos foi definida no gabinete de gestão de crise instalado na Prefeitura pelo prefeito Rudão Gimenes na quinta-feira (25). Ele também esteve numa segunda reunião na manhã de sexta em Matinhos, com prefeitos das cidades atingidas no litoral.

A primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, chegou a Pontal na tarde de sexta, junto com o comandante da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Raimundo, para a entrega de um caminhão contendo cestas básicas, colchões, lonas, materiais de higiene, limpeza e outros itens.

Os donativos foram descarregados no Centro Praia (Programa de Abordagem e Inclusão Social), no Jardim Canadá, em Praia de Leste. No sábado (27), uma operação foi montada para distribuição da ajuda humanitária às vítimas cadastradas pela Defesa Civil, Secretaria Municipal de Segurança e Secretaria Municipal de Assistência Social.

A primeira-dama do Paraná foi recepcionada pelo prefeito Rudão, ao lado da vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini (secretária de Assistência Social), pela primeira-dama de Pontal, Bruna Mariotti, e Any Brasil Messina, secretária municipal de Segurança Pública.

MODELO PARA OUTRAS CIDADES – Luciana Saito Massa se disse encantada com a eficiência dos programas de assistência social implantados nos últimos três anos em Pontal, detalhados um a um pela vice-prefeita Patrícia, e que podem servir de modelo para outras cidades do Paraná. Entre eles, o Centro Praia, a Coordenadoria da Mulher, as Oficinas de Costura (uniformes escolares) e o Empodera, além da própria atuação diária da Secretaria de Assistência Social.

Ela também elogiou que o comando das operações na cidade, feito por mulheres: Patrícia Marcomini (vice-prefeita), Any Messina (secretária de Segurança Pública); capitã do Corpo de Bombeiros (QOBM) Júlia dos Santos Saldanha Frazatto; e a capitã Canfild (Aline Aparecida Slovinski Canfild) da Polícia Militar.

Luciana Massa concluiu a entrega da ajuda humanitária e quis conhecer detalhes sobre a operação de distribuição no Centro Praia, montada com esforço concentrado de várias secretarias e servidores da Prefeitura de Pontal do Paraná para garantir ajuda necessária a centenas de pessoas num dos momentos mais difíceis enfrentados pela cidade.

Programas sociais implantados

CENTRO PRAIA: Programa de Abordagem e Inclusão Social, mantido pela Secretaria de Assistência Social com sede no Jardim Canadá (Travessa Lord Dorschester, 152, próximo ao CMEI Peixinho Sapeca) em Praia de Leste. Aborda, acolhe e alimenta moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Facilita a obtenção de documentos, visando a reinserção. Oferta cursos, capacitações e atividades de trabalho junto ao município. Exige carga horária, oferta o Cartão Praia (alimentação) e paga por trabalhos realizados junto ao município, entre eles, auxílio na manutenção de prédios públicos. Já beneficiou em torno de 70 pessoas e atualmente auxilia outras 13.

COORDENADORIA DA MULHER: Programa ligado diretamente ao gabinete da vice-prefeita. Atua junto às mulheres ofertando capacitações, palestras e promoção dos direitos femininos. Quando necessário, acolhe vítimas de violência doméstica com ações integradas entre as secretarias municipais de Segurança Pública, Saúde, Assistência Social e encaminhamento jurídico, inclusive ofertando abrigo temporário, cursos e capacitações até a inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Trabalha foco em comunidades com altos índices de violência doméstica, já beneficiou mais de 200 mulheres.

COSTURA DE UNIFORMES: Programa implantado por determinação do prefeito Rudão para produzir na cidade os uniformes escolares ofertados aos alunos da rede pública municipal em 2024. Duas salas de costura industrial novas foram montadas (Centro Praia e Provopar) e foram ofertados cursos de capacitação e apoio à formalização do negócio às costureiras (os) que se tornaram MEI’s (microempreendedores individuais). A Prefeitura fornece insumos como tecidos, linhas e aviamentos, e paga pela confecção dos uniformes diretamente aos MEI’s visando manter dinheiro circulando na economia na cidade. Ofertou cursos a três turmas iniciais e uma turma avançada, formando e ampliando habilidades de 80 pessoas, hoje profissionais de costura.

EMPODERA: Programa de empreendedorismo feminino ligado à Coordenadoria da Mulher. Promove cursos, palestras, feiras e outras atividades visando capacitar e incentivar mulheres no caminho empresarial. Feiras surgiram no município a partir do programa e várias mulheres iniciaram atividades próprias, gerando emprego, renda e estímulo a outras mulheres. Também aumenta a circulação de dinheiro na economia local. Conta hoje com o envolvimento direto de 80 mulheres, mas beneficiou mais de 100, já que algumas abriram empresas e já atuam de forma independente.