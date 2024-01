Ilha do Mel e Matinhos são destaques no receptivo de turistas do cruzeiro

Fotos: Setu

A Ilha do Mel, em Paranaguá, e a cidade de Matinhos, como grupo MTS Caiobá Tur, têm sido destaques entre os passageiros do navio MSC Lirica que desembarcam no Porto de Paranaguá às sextas-feiras.

A confirmação é do Governo do Estado, que montou uma estrutura para receber os turistas na Praça Mario Roque, no centro histórico de Paranaguá. No local, são oferecidas diversas opções de turismo receptivo na região, com espaço para todos os municípios da região venderem seus pacotes turísticos.

As praias de Matinhos, apesar da distância, ficam logo atrás da Ilha do Mel e das outras diversas opções de Paranaguá. De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo (Setu), desde o começo do mês passado, 1.350 pessoas já foram levadas para a Ilha do Mel, uma média de 150 pessoas por sexta-feira. Além disso, 180 pessoas já compraram passeios de city tour por Paranaguá para ver os golfinhos na baía próximo do porto e 300 optaram pelo pacote para conhecer as praias de Matinhos.

Receptivo do grupo MTS Caiobá Tur

Essa recepção acontece na praça com direito a música ao vivo e oferta de passeios. As tendas montadas pela Adetur Litoral, em parceria com a Secretaria do Turismo (Setu), oferecem espaço para todos os municípios da região venderem seus pacotes turísticos. Esta é a primeira temporada do Paraná na rota de cruzeiros, com embarques e desembarques programados até o dia 8 de março, sempre às sextas-feiras. A MSC Cruzeiros já está vendendo pacotes para as duas próximas temporadas de verão.

Embarque para a Ilha do Mel

Jair Eldebrando é de Joinville (SC) e optou por visitar a Ilha do Mel com a esposa e o filho nesta sexta. “Tenho amigos que já foram e gostaram. Já que o navio atracou aqui, vi a oportunidade de conhecer”, afirmou.

Janaina Fernandes de Melo, moradora de Criciúma (SC), estava em um grupo de 10 pessoas que escolheu conhecer Matinhos e almoçar frutos do mar. “Vimos todas as ofertas e optamos por este por ser mais longo, um passeio que nos ocupa o dia todo em vários lugares”, disse.

Calçadão de Caiobá

Gastronomia – Outro diferencial é a degustação da culinária local ofertada pelos restaurantes de Paranaguá direto na praça. Os turistas já provaram a batata e o frango do restaurante Carmello Gastrô-Bar, os frutos do mar e o barreado do Danúbio Azul, a lasanha caiçara do Di Legno – Cucina Italiana e o chope artesanal produzido em Paranaguá.

O engenheiro químico Leonardo Lopes, proprietário da Ozean Cervejaria, apresenta com orgulho sua marca 100% parnanguara e seu leque de bebidas. “A chegada frequente dos cruzeiros está fomentando a economia da nossa cidade e isso é essencial para nós, comerciantes”, disse.