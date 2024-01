Carnaval: destinos no Paraná para quem quer um feriado mais tranquilo

Confira um roteiro para aproveitar o feriado de Carnaval no estado, em meio às belezas naturais

Superagui | foto: iStock/FernandoPodolski

Enquanto muitos foliões buscam a agitação das grandes festas de Carnaval, há aqueles que buscam refúgio longe da agitação das multidões. Se a sua ideia de um feriado perfeito envolve praias tranquilas e cenários relaxantes, o litoral do Paraná é o destino ideal.

Ao escolher o litoral paranaense para o Carnaval, você não apenas escapa das aglomerações, mas também desfruta das paisagens deslumbrantes e da hospitalidade das comunidades locais.

Seja relaxando à beira-mar, explorando trilhas naturais ou saboreando a gastronomia local, a escolha por um Carnaval mais tranquilo revela os encantos singulares deste destino litorâneo.

Quer saber por onde começar e como aproveitar o Paraná? Confira abaixo um roteiro com as melhores atrações e lugares para visitar!

Os 5 melhores destinos do Paraná para quem busca tranquilidade em meio às festividades

Para quem está planejando um Carnaval mais tranquilo, separamos algumas opções de destinos para os turistas que desejam explorar as belezas do litoral e do interior paranaense, com um roteiro organizado e assertivo.

Salto do Parati

Salto do Parati é uma queda d’água que fica no município de Guaratuba e está localizada no Rio Parati, dentro do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange. Pode ser considerado um ponto turístico especialmente tranquilo, por ter acesso mais limitado, seja por uma caminhada de 7km ou de barco.

Além disso, conta com atrações como cachoeiras e trilhas, ideais para quem gosta de uma aventura mais conectada às belezas naturais. Contudo, apesar de ser uma região mais afastada, é possível encontrar lugares para se hospedar e fazer refeições.

Trilha Salto dos Macacos

Situada em Morretes, a Trilha Salto dos Macacos também pode ser considerada um destino mais tranquilo pelo difícil acesso. É possível acessá-la por meio de passeio de trem ou mesmo de carro partindo de Curitiba.

Sendo uma trilha coberta por vegetação atlântica e belezas naturais, é o ponto ideal para descansar e até mesmo registrar belas fotografias das belezas locais. Contudo, é necessário se atentar às regras estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP): a trilha deve ser iniciada entre 07h e 09h da manhã, e o retorno deve acontecer às 15h da tarde.

Rio Guaraguaçu

Encontro da água doce com a salgada, o Rio Guaraguaçu é uma das grandes belezas do estado. Situado no município de Pontal do Paraná, é ponto ideal para o turismo aquático, sendo a maior região com concentração de marinas em embarcações.

Além de pouco visado por turistas, é um ponto de extrema importância para a fauna e a flora brasileira, tendo extensas áreas de manguezais essenciais à preservação de importantes espécies.

Ilha de Superagui

Uma outra alternativa para aproveitar o litoral paranaense são as ilhas. Além da movimentada Ilha do Mel, com diversas praias maravilhosas, a Ilha de Superagui – localizada na baía de Paranaguá – é bem mais tranquila, repleta de belezas naturais e rústicas, com muitas opções de divertimento.

Dessa forma, com um roteiro bem planejado, considerando opções como passeios turísticos e locação de veículos, é definitivamente possível curtir um Carnaval tranquilo nas belezas naturais do litoral paranaense!