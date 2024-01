Caiobá e Praia do Cristo recebem Cine Concerto Alice no País das Maravilhas

Fotos: UEM / Divulgação

O projeto de extensão Cine UEM, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), chega esta semana aos municípios litorâneos do Paraná com o “Cine Concerto Alice no País das Maravilhas (1915)”.

Agendado para esta quarta-feira (31) em Caiobá e, quinta-feira (1º), em Guaratuba. O evento é uma oportunidade de vivenciar a magia do cinema silencioso acompanhada por uma trilha sonora ao vivo.

O filme “Alice no País das Maravilhas”, dirigido por W. W. Young e lançado em 1915, é reconhecido como o primeiro longa-metragem baseado na obra clássica de Lewis Carroll. Ele representa um momento crucial na história da sétima arte, quando a indústria cinematográfica estava em desenvolvimento e explorando novas técnicas e abordagens narrativas.

Coordenado pelos professores Rodrigo Gontijo e Rael Toffolo, o projeto tem como objetivo oferecer uma experiência envolvente às pessoas que estão assistindo ao filme. A combinação de piano, contrabaixo, violino e música eletroacústica cria uma trilha sonora que transporta os espectadores para o universo mágico dos personagens.

“Além de mergulhar no universo de ‘Alice no País das Maravilhas’ e apresentar o primeiro longa metragem, que é bem diferente do filme da Disney, queremos resgatar e proporcionar a experiência das apresentações da época do cinema silencioso, em que a música era executada ao vivo”, destacou Gontijo.

Foto: UEM / Divulgação

Com o avanço do cinema sonoro, as produções silenciosas acompanhadas de trilha sonora ao vivo foram gradualmente deixadas de lado, tornando-se praticamente extintas. A partir do apoio e da colaboração de músicos-professores, o Cine Concerto resgata práticas que foram perdidas com o tempo e proporciona ao público uma experiência diferente das oferecidas pelas salas de cinema da atualidade.

Esta edição especial do Cine Concerto representa uma parceria entre o Cine UEM, a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti/PR) e o programa Verão Maior Paraná. Como parte das iniciativas culturais e artísticas do Verão Maior Paraná, destinadas a enriquecer o litoral com diversas atividades, a exibição do filme ocorrerá ao ar livre, em estruturas montadas estrategicamente próximas à praia.

Programação:

“Cine Concerto Alice no País das Maravilhas (1915)”

Dia: 31 de janeiro

Hora: 16h

Local: Palco Sunset, Caiobá, Matinhos

Dia: 1º de fevereiro

Hora: 16h

Local: Palco Sunset, Praia do Cristo, Guaratuba