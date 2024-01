Estado homologa situação de emergência em Guaratuba e Matinhos

Guaratuba | foto: Reprodução

O Governo do Estado homologou nesta terça-feira (30) os decretos de situação de emergência de Guaratuba e Matinhos. As duas cidades foram atingidas por fortes chuvas na semana passada. Com a homologação, os municípios podem acessar mais recursos do Governo do Paraná para reconstrução de áreas e apoio às famílias por meio do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap).

Segundo o Simepar, o volume de chuvas acumulado no Litoral em menos de uma semana ultrapassou o esperado para todo o mês de janeiro. Desde o último sábado (20) até a noite de quinta-feira (25), o volume chegou a 519,2 milímetros em Guaratuba, sendo que a média prevista para o mês era de 386,4 milímetros na cidade. Em Matinhos e Pontal do Paraná, a precipitação acumulada foi de 355,2 mm e 466,8 mm, respectivamente.

O governo estadual informa que vem acompanhando as ações de resposta desde os primeiros instantes, primeiro com suporte para a população afetada com as equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar e, logo em seguida, a Defesa Civil Estadual entrou com suporte de ajuda humanitária e orientações para os municípios sobre os processos homologação dos decretos de situação de emergência.

As cidades chegaram a montar abrigos para atender as famílias e aos poucos, com a volta do sol, já estão retomando a normalidade. A orientação é que moradores e veranistas fiquem atentos aos alertas emitidos pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que tem monitorado a situação no Estado, recebendo as informações dos órgãos de meteorologia. Já foram enviados 25 alertas na última semana chamando a atenção para os riscos de temporais.