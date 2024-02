Em situação de emergência, Antonina realiza fumacê e abre PSS no combate à dengue

Com 544 confirmados no boletim da dengue da Secretaria de Estado de Saúde, Antonina se encontra em situação de emergência há mais de 20 dias. Só na última semana, foram confirmadas mais 231 pessoas com a doença na cidade, de acordo com Sesa. Mais de 95% dos casos são autóctones, ou seja, contraídos dentro do município.

A cidade concentra mais da metade dos 1.014 casos confirmados em todo o Litoral. Com uma população de 18.091 (Censo IBGE, 2023), Antonina tem um índice de infestação de aproximadamente 3.000 casos / 100 mil habitantes – a incidência é considerada alta quando ultrapassa 300 / 100 mil.

O decreto de emergência foi assinado pelo prefeito “Zé Paulo” Azim no dia 10 de janeiro e tem validade de 120 dias. Quando o decreto entrou em vigor, a cidade tinha 2 pontos no índice de infecção predial do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

O Estado de emergência autoriza a adoção de todas medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção do surto, em especial aquisição pública de insumos e materiais e a contratação de recursos humanos e serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial.

Na quarta-feira da semana passada, o Comitê Municipal de Mobilização Contra Dengue reuniu-se no Armazém Macedo para tratar sobre estratégias no combate à dengue no município.

Nesta terça-feira (dia 30) a Prefeitura realizou uma ação de combate a dengue no bairro do Km 4 que contou com apoio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e de equipes da operação Verão.

Fumacê no bairro Guapê

Neste sábado (3) a equipe da Vigilância em Saúde irá realizar o fumacê contra a dengue em algumas ruas no bairro do Guapê, a partir das 7h. Nesta sexta (2) foi finalizado o fumacê no bairro Km 4 e diversos bairros ainda serão percorridos.

”A aplicação do fumacê se dá como último recurso para a eliminação do mosquito, o uso deste recurso visa eliminar o mosquito em sua fase adulta, que é quando se dá a transmissão do vírus por meio da picada”, explica a prefeitura.

A equipe da Saúde orienta a população que abram as portas e janelas durante a passagem da bomba pulverizadora, para que o produto tenha o alcance ampliado. Também solicita que os animais domésticos sejam isolados em locais fechados e que as pessoas com problemas respiratórios fiquem em local isolado da residência durante a aplicação do inseticida e até 30 minutos após a passagem do fumacê.

De acordo com a prefeitura, “o procedimento, realizado, segue o manual determinado pelo Ministério da Saúde”.

PSS para agentes de endemias com inscrições até segunda-feira (5)

Como parte das ações preventivas, o município também abriu um Processo Seletivo Simplificado para agentes agentes de endemias, com 4 vagas mais cadastro de reserva.

As inscrições para o PSS iniciaram no dia 20 de janeiro e vão até segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Para mais informações confira o edital em https://www.omniconcursospublicos.com.br/informacoes/227/