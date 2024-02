Matinhos tem público recorde e Pontal do Paraná faz mais um pré-carnaval

Polícia Militar calculou público de 152 mil pessoas | Foto: Roberto Dziura Jr / AEN

O show da cantora sertaneja Simone Mendes neste sábado (3), no Litoral, reuniu 152 mil pessoas na praia ao lado do Pico de Matinhos, neste sábado (3). Em Pontal do Paraná, o sambista Dudu Nobre manteve em alto nível o clima de pré-carnaval, levando 10 mil pessoas para sambar no Centro de Eventos Marissol. As estimativas são da Polícia Militar.

Mesmo recém-operada, como contou no palco para os fãs, Simone Mendes fez a multidão cantar os grandes sucessos de sua carreira solo e também de quando cantava com a irmã. Músicas como Daqui pra Frente, Erro Gostoso e Dois Fugitivos fizeram parte do repertório da noite.

A baiana de 39 anos começou a cantar ainda adolescente, aos 14 anos, e estourou nacionalmente ao lado da irmã Simaria, mantendo-se nas paradas também em sua carreira solo, como bem mostrou o sucesso do show em Matinhos. “Foi muito amor envolvido. Eu pisei nesta terra e recebi uma enxurrada de amor, de carinho. Esse povo é maravilhoso. Eu estou muito feliz de sair daqui sabendo que veio recorde de público”, comemorou a “coleguinha”.

“O povo merece tirar um dia assim para sorrir, para cantar. Eu acho que a música tem o poder de trazer alegria, de limpar o coração, de tirar as pessoas da depressão. A música é muito especial, traz muita energia” disse. “E a galera veio pra cá para receber amor, carinho, esse povo tinha que receber essa megaestrutura, cantar e ser feliz, porque eles merecem”.

Simone Mendes | Foto: Roberto Dziura Jr / AEN

A empresária de Matinhos Margarete Bunn recebeu sua ídolo com cartaz e muita animação, e também comemorou o sucesso do Verão Maior para os negócios. “É a realização de um sonho, a Simone é um exemplo de mulher e de ser humano para mim. E eu estou podendo viver tudo isso graças a essa iniciativa do Governo do Estado”, afirmou.

“Temos empresa aqui há 23 anos, mas nos últimos anos a temporada estava deixando muito a desejar. Eu não estava mais acreditando, mas com toda essa estrutura, a engorda da orla e tudo isso, nós já sentimos a diferença. Eu estou muito feliz e muito grata”, disse Margarete.

O funcionário público Carlos Alberto de Lima Callado tem ido da cidade vizinha de Paranaguá a quase todos os shows da temporada, e para o da Simone já estava na praia às 11h. “O Governo do Estado está de parabéns, está muito bacana, muito organizado em todos os sentidos, na segurança, em tudo”, disse. “A gente pega a estrada mais cedo, é meio sofrido, mas é gratificante ficar na grande quando começa o show”.

Dudu Nobre segurou o clima de festa em alto nível

Dudu Nobre| foto: Ari Dia / AEN

Depois do axé do Chiclete com Banana, nesta sexta (2), a energia de pré-carnaval se manteve em Pontal do Paraná, com Dudu Nobre levando muito samba para o palco. Com cavaquinho na mão, uma banda completa e duas bailarinas paramentadas com trajes carnavalescos, ele fez o público dançar e cantar os seus sucessos e outros grandes clássicos do gênero.

O repertório teve desde A Grande Família e Tempo de Don Don até os clássicos Trem das Onze, Tristeza, Vou Festejar, além de grandes sambas enredos como É Hoje, Peguei um Ita no Norte (Explode Coração) e muitos outros. “É um show de samba de carnaval, em que a gente celebra várias gerações de sambistas, homenageia muitos sambistas das antigas. E é um show para cima que a gente tem um prazer enorme em poder trazer para cá”, afirmou o sambista.

“É muito bacana a gente ver uma iniciativa dessas, que traz a música brasileira, em toda a sua variedade, aqui para o Paraná. E para mim, particularmente, que tenho parentes aqui, é sempre muito bacana vir para cá fazer shows’’, destacou o carioca.

A corretora imobiliária Jurema Adams estava pelo segundo dia seguido na grade esperando o início do show e tem vindo de Curitiba praticamente todos os fins de semana para curtir Verão Maior. “Tem sido maravilhoso, estou aproveitando tudo, samba, pagode, axé. Eu pego a estrada para vir, mas vale muito a pena. Essa iniciativa é maravilhosa, dá uma levantada no Litoral e o Paraná cresce junto, eu adorei”, ressaltou.

A professora Ana Paula Berg estava com a filha e o marido na plateia e também celebrou a iniciativa do Governo do Estado para animar o Litoral e os veranistas. “É muito bom, o governo está investindo no nosso Litoral, que estava bem apagadinho, o pessoal sempre ia pra Santa Catarina. Está investindo mais aqui para chamar o pessoal para cá”, disse.

“A estrutura está excelente, tem banheiro, tem bastante policiais, bastante segurança e o pessoal também está respeitando bastante. Está maravilhoso, acho que o governo tem que continuar nos próximos anos, está todo mundo curtindo”, completou a professora.

Show de Dudu Nobre| foto: Ari Dia / AEN

Shows recomeçam após o Carnaval

Após dos shows deste fim de semana, a programação do Verão Maior Paraná dá uma pausa durante o Carnaval, para retornar para mais duas rodadas com grandes atrações no Litoral, nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro, fechando com grande estilo a temporada.

Na agenda, ainda estão previstos nomes como Amado Batista, Trio Parada Dura, Zezé di Camargo e Luciano, Zé Felipe e muito mais, tudo gratuito.