Mundial de Beach Tennis em Matinhos encerra esporte do verão

Encerrou neste domingo (4), em Matinhos, o Grand Prix Caiobá Open de Beach Tennis, marcando o fim das atividades esportivas nas praias do Paraná desta temporada. A competição contou com mais de 700 atletas e foi organizada pela International Tennis Federation (ITF) em parceria com a Federação de Tênis do Paraná (FTP) e Governo do Estado e apoio da Prefeitura de Matinhos.

As disputas foram divididas nas categorias amadoras (A, B, C e D) e profissional (BT200), valendo 200 pontos no ranking mundial.

Na final do BT200 feminino, a dupla formada pelas italianas Nicole Nobile (6ª no ranking mundial) e Veronica Casadei conquistou o primeiro lugar, derrotando a dupla Giulia Trippa e Eva Fernandez (Espanha) por 2 sets a 0 (parciais de 6-4 e 6-3).

No masculino, os brasileiros Leonardo Branco (14º no ranking) e Hugo Russo (9º no ranking) sagraram-se campeões ao vencerem a dupla Natã Porte e Gabriel Santos, também do Brasil, por 2 sets a 0, com direito a tiebreak no primeiro set (7 a 4) e 6 a 1 no segundo.

“Estou muito feliz de estar aqui nesta praia. Foi um evento incrível, mesmo com a chuva, eles conseguiram realizar um torneio muito bom para todos nós”, afirmou Leonardo Branco. “Realmente, a galera aqui conseguiu fazer um torneio espetacular, principalmente com as condições dos primeiros dias, muita chuva, muita água. Parabenizo a todos os envolvidos na organização”, declarou Hugo Russo.

Praia lotada e turismo movimentado

Durante as disputas das finais, a praia de Caiobá ficou lotada de fãs e espectadores para ver de perto uma competição de alto nível da modalidade Beach Tennis, que vem se popularizando cada vez mais. Segundo os organizadores, o público estimado durante os cinco dias de competição girou em torno de 30 mil pessoas.

Arthur Miller, professor de beach tennis, destaca alguns pontos desse esporte. “É muito fácil de aprender e ele traz principalmente saúde. Tem muita gente que tem o objetivo de jogar por saúde ou só para competir. O Governo do Estado tem um papel importantíssimo nisso oferecendo toda a estrutura que a gente precisa para organização de um torneio desse tamanho”, afirmou.

Julia Barozzi, de Sinop (MT), tem apenas 17 anos e já disputa torneios profissionais. “Eu comecei na pandemia e nunca mais parei, me mudei pra Curitiba para começar a treinar melhor e me profissionalizar. É sempre muito bom estar no meio dessas pessoas que são grandes hoje, ver que a gente está perto, que a gente consegue mais”, disse.

Gabriel Farah, diretor do torneio, afirmou que foi gratificante trazer o mundo do beach tennis para as areias do Paraná. “No pós-pandemia o esporte explodiu no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Esse é o maior torneio no Paraná, com mais de 700 atletas individuais, da Itália, da Espanha, da Rússia, o que é muito legal, porque o esporte realmente está se concentrando aqui”, complementou.

Encerramento da temporada

As atividades da Secretaria do Esporte do Verão Maior Paraná encerraram neste domingo com o fim da competição de beach tennis.

O coordenador de Esportes do Verão Maior Paraná, Jackson de Almeida, considera a edição 2023/24 um sucesso. “Tivemos mais de 1 milhão de atendimentos nas nossas estruturas, com apoio das equipes de educação física, turismo, comunicação e enfermagem nos nossos seis postos, além das equipes itinerantes. Foi incrível atender toda essa comunidade”, afirmou.

Jogos de Aventura e Natureza – O Mundial de Bech Tennis integrou os Jogos de Aventura e Natureza (JAN), que seguem até 3 de março com o Campeonato Paranaense de Surf, o Campeonato Paranaense de Bodyboarding, a Prova da Travessia a Nado e a Pesca em Antonina.

Resultados finais Mundial de Beach Tennis:

BT10 MASCULINO:

1º Abrahao Ferreira e Mateus Garcia

2º Luca Albanes e Bruno Carreira

BT10 FEMININO:

1º Maria Sartori e Beatriz Valerio

2º Julia Barozzi e Gabriela Sato

BT10 (2) MASCULINO:

1º Vitor Araujo e Caio Marques

2º Abrahao Ferreira e Mateus Garcia

BT10 (2) FEMININO:

1º Beatriz Valerio e Laura Amorim

2º Milena Barreto e Mari Gilli

BT200 MASCULINO:

1º Leonardo Branco e Hugo Russo

2º Natã Porte e Gabriel Santos

BT200 FEMININO:

1º Nicole Nobile e Veronica Casadei

2º Eva Fernandez e Giulia Trippa

Os resultados das categorias amadoras (A, B, C e D) estarão disponíveis no site da FTP (https://fpt.com.br).