Secretaria do Esporte aponta recorde de atendimentos no verão

Secretaria do Esporte aponta recorde de atendimentos no verão

Fotos: Secretaria de Estado do Esporte

Balanço oficial informa que das ações de esporte e lazer na operação Verão Maior Paraná 2023/24 bateram recorde de público com 1.733.921 atendimentos, mais que o dobro da temporada passada (819.398): uma alta de 111%. As ações da Secretaria de Estado do Esporte ocorreram de 26 de dezembro a 4 de fevereiro, conduzidas por equipes nos postos fixos do Litoral e no Noroeste.

Os postos instalados nas praias de Matinhos (Caiobá e Matinhos), Guaratuba (Praia do Cristo) e Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá), no Litoral, e em Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, ofertaram aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas para entretenimento. As quadras de vôlei de praia, beach tennis e futmesa ficaram à disposição da comunidade. Houve também distribuição de brindes para os participantes e a equipe itinerante também agitou o Litoral.

Nos palcos, profissionais de recreação ofereceram aulas de dança e exercícios aeróbicos, além dos shows diários da equipe de dança nos Palcos Sunset de Shangri-lá, Praia do Cristo e Caiobá. Tudo foi preparado e acompanhado por profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação, contratados exclusivamente para tornar a temporada dos turistas mais animada e saudável.

Os maiores atendimentos ocorreram em Caiobá (628.342), Praia do Cristo (258.458), Matinhos (95.360), Shangri-lá (75.120) e Ipanema (35.882). No Interior, foram 12.647 em Porto Rico e 9.079 em São Pedro do Paraná. Também houve uma turnê itinerante por outros balneários, aproximando a população das práticas esportivas.

O secretário de Estado do Esporte e coordenador-geral do Verão Maior Paraná nesta temporada, Helio Wirbiski, destacou os resultados. “Dobramos o número de atendimentos. Isso tem acontecido em todas as áreas. Mais de 6 mil empresas foram abertas no Litoral e tivemos um aumento visível de veranistas comparado ao ano passado. E a Secretaria do Esporte cumpriu a sua meta de lazer, esporte e entretenimento”, disse.

Jackson de Almeida, coordenador de Esportes do Verão Maior Paraná, complementou que o evento foi um grande sucesso, desde a capacitação realizada no final de novembro. “O que realmente foi um diferencial nesse ano foram as equipes muito bem preparadas. Eles demonstraram muito interesse em dar um atendimento de qualidade aos veranistas que visitaram as nossas regiões turísticas do Estado, no Litoral e nas praias de água doce”, ressaltou.

Além dos atendimentos fixos, o Litoral reuniu uma série de grandes eventos ao longo de janeiro e fevereiro: Futebol das Estrelas, Cross Games, Circuito Paranaense de Handebol de Areia e Circuito Mundial de Beach Tennis.

Confira uma retrospectiva dos eventos esportivos:

FUTEBOL DAS ESTRELAS – O pontapé inicial da grade de programação foi com o Futebol das Estrelas, tradicional partida amistosa entre ex-jogadores dos principais clubes paranaenses (Coritiba, Paraná e Athletico Paranaense), em Matinhos, realizada no dia 7 de janeiro. A Arena Caiobá recebeu nomes como Ademir Alcântara, Castorzinho, Ednelson, Luizinho Neto, Ricardo Pinto, Cocito, Castro, Adilson Batista e Perdigão.

No dia 6, no estádio Ednal Tavares, em Shangri-lá, em Pontal do Paraná, outros dois jogos agitaram o público. O “cinquentinha” do Flamengo de Santa Felicidade venceu a equipe do Barrancos, de Pontal do Paraná. Na sequência, foi disputada a partida entre os amigos do treinador Cuca, com vários jogadores, ex-jogadores e estrelas do futebol paranaense e nacional.

SKATE – Promovido pelo Governo do Estado na Arena Caiobá, o Skate Jam reuniu grandes nomes nacionais do esporte que encantaram o público com repertório de manobras radicais, ganhando aplausos de quem acompanhou a apresentação, em 13 de janeiro. Marcaram presenças no Desafio das Estrelas os atletas Augusto Akio, o “Japinha”, que disputará as Olimpíadas de Paris 2024; Carlos de Andrade, o “Piolho”, primeiro paranaense a se tornar campeão mundial de street skate; e Sebastian Simonetto, natural de Curitiba e pódio do STU Nacional.

CROSS GAMES – Cerca de 300 atletas de crossfit do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo participaram da etapa paranaense do Cross Games no posto fixo da Praia Central de Guaratuba, em 13 de janeiro. A atividade, que já é rotina dentro do Verão Maior Paraná, contou com a 4ª edição anual, avaliando a força e condicionamento físico dos atletas por meio da junção de exercícios aeróbicos, calistênicos e levantamento olímpico.

BEACH FLAG – Nos dias 13 e 14 de janeiro, no Complexo Esportivo de Guaratuba, ocorreram os jogos do Beach Flag Football. A modalidade tem se profissionalizado nos últimos anos e fará parte dos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos. A competição contou com 12 times masculinos e 7 femininos disputando um sistema derivado do futebol americano.

GINÁSTICA RÍTMICA – No dia 14, o Verão Maior Paraná recebeu uma emocionante apresentação de ginástica rítmica na praia de Caiobá, em Matinhos. O evento contou com a presença da atleta Bárbara Domingos, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, e Márcia Aversani, presidente da Federação Paranaense de Ginástica.

FUTEVÔLEI – Cerca de 200 atletas divididos em duplas competiram nos dias 20 e 21 de janeiro no torneio GOFTV de Futevôlei, nas areias da Praia Central de Guaratuba. O evento foi realizado em parceria entre o Governo do Estado e a Federação Paranaense de Futevôlei.

HANDEBOL DE AREIA – Os campeões do Circuito Paranaense de Handebol de Areia foram conhecidos em 21 de janeiro. O evento marcou a quinta e última etapa do circuito que passou por Alvorada do Sul, Matinhos, Porto Rico e Ribeirão Claro em 2023, todas parte dos Jogos de Aventura e Natureza. Vinte e duas equipes masculinas e femininas, totalizando cerca de 250 atletas e técnicos, disputaram os últimos pontos do ranking estadual.

CIRCUITO DE VÔLEI DE PRAIA – Parte dos Jogos de Aventura e Natureza, o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia definiu os campeões da edição 2023, em 25 de janeiro, na Arena Caiobá, em Matinhos.

TROFÉU ELITE – Com a realização de provas de mar e de areia, a 28ª edição do Troféu Elite fez parte do Verão Maior Paraná nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Misto de competição e confraternização, o evento reuniu guarda-vidas militares e civis que atuam durante a temporada de verão no Litoral.

BEACH TENNIS – O Paraná recebeu, em Matinhos, entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro, o Circuito Mundial de Beach Tennis, chancelado pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Cerca de 700 atletas, entre brasileiros e estrangeiros, disputaram pontos no ranking mundial da modalidade. O torneio integrou também os Jogos de Aventura e Natureza.