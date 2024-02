Confira a programação do Carnaval das 7 cidades do Litoral do Paraná

Matinhos

Sábado (10)

Avenida Beira Mar, em Caiobá – 20h: Matinbanda.

Domingo (11)

Avenida Beira Mar- 20h: Caiobanda.

Segunda-feira (12)

Avenida Beira Mar – 20h: Mantinbanda e Caiobanda.

Pontal do Paraná

Sábado

Balneário Shangri-lá -21h: Bloco “É Pinga É Festa Owhh”. Trio Elétrico, DJ, Banda Auê e Banda Chamavó.

Domingo

Balneário Ipanema – 14h: Bateria e Bloco Bola de Neve – Concentração em frente à igreja. 21h: DJ Jeff e Banda, na Praça Central.

Balneário Santa Terezinha – 21h: DJ Carioca e Banda Toque Suave – Palco Sambaqui.

Segunda-feira

Praia de Leste – 18h: Bloco do Pangaré com DJ Jeff e Banda –

Terça-feira

Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema e Shangri-lá – 21h: DJs (Jeff, Carioca, Nograu e Artur) e bandas.

Carnaval das Crianças

Sábado

Balneário Santa Terezinha – 17h30: Palco com Palhaço Pimpom, DJ e atividades recreativas, dança e concurso de fantasia –

Balneário Pontal do Sul – 17h30: Trio elétrico com dança no comando da professora Andréia Lício. Atividades recreativas e concurso de fantasia – Domingo

Praia de Leste – 17h30: Trio elétrico com dança no comando da professora Andréia Lício. Atividades recreativas e concurso de fantasia

Balneário Shangri-lá – 17h30: Trio elétrico com animação do Palhaço Pimpom, DJ, atividades recreativas e concurso de fantasia

Segunda-feira

Balneário Ipanema – 17h30: Trio elétrico com professora Andréia Lício com atividades recreativas e concurso de fantasia

Balneário Pontal do Sul – 17h30: Trio elétrico com Palhaço Pimpom dança, atividades recreativas e concurso de fantasia

Blocos e trios

Sábado

De Marissol à Shangri-lá: concentração no Centro de Eventos Marissol Balneário Marissol, às 18h. Às 19h30, trio Elétrico Magia em deslocamento com bloco É Pinga É Festa…pela Avenida Aníbal Khury até a Avenida Edo Puhl em Shangri-lá. Trio permanece até às 2h.

Domingo

Ipanema: concentração às 13h30 na Igreja Bola de Neve. Às 14h30 bloco e bateria Bola de Neve se deslocam com Trio Elétrico Cambiro até a Avenida Aníbal Khury, seguem até a Avenida São Luís. Chegada à Praça Central de Ipanema, com Trio Elétrico Magia, que permanece até às 2h.

Segunda-feira

Praia de Leste: concentração às 19h em frente ao Privet. Às 20h, Bloco do Pangaré se desloca com Trio elétrico Magia pela Avenida Aníbal Khury até a Avenida Baronesa do Cerro Azul e permanece até às 2h.

Guaratuba

Sexta-feira

Praça dos Namorados – 19h às 22h: Grito de Carnaval com blocos

Sábado

Orla Central – 14h às 18h: Trio elétrico

Praça dos Namorados – 19h às 22h: Esquenta

Avenida 29 de Abril – a partir das 20h: Afoxè, Desfile de Blocos e trios elétricos

Barra do Saí/ Coroados 21h: Bloco do Caranguejo

Domingo

Espaço Litoral – 16h às 18h: Matinê Infantil –

Praça dos Namorados – 19h às 22h: Esquenta

Avenida 29 de Abril – 21h: Premiação do bloco campeão e trios elétricos

Segunda-feira

Praça dos Namorados – 19h às 22h: Esquenta

Avenida 29 de Abril – 20h30: Escola Unidos de Guaratuba, Bloco campeão, bloco Família Sapo, Banda de Guaratuba e trios elétricos saindo da Avenida Ponta Grossa

Paranaguá

Sexta-feira

Mercado do Café – 20h: Baile de Fandango

Sábado

Praça de Eventos Mário Roque – 21h: Banda Santa Vibe –

Domingo

Praça de Eventos – 21h: Minibloco, Baterilha Show e Companhia do Pagode

Segunda-feira

Praça de Eventos – 17h30: Anthony Ramon e Michelle Reich, Boi Mamão, Minibloco e Baterilha Show

Guaraqueçaba

Sábado

Praça William Michaud – 15h: Programação para as crianças – 20h: As melhores e tradicionais marchinhas de carnaval – 21h:Grupo Samba Guará Amigos

Domingo

Praça William Michaud 20h: As melhores e tradicionais marchinhas de carnaval – 21h: Renatinho e Maickon – 23h: Banda Dom Caiçara

Segunda-feira

Praça William Michaud 20h: As melhores e tradicionais marchinhas de carnaval – 21h: Grupo Samba Guará Amigos – 23h: DJ Doelle

Antonina

Sexta-feira

Estação Ferroviária – 21h: Bloco Bom Brinquedo (Início do cortejo: )

Avenida do Samba – 21h30: Coroação do Rei e da Rainha do Carnaval 2024 – 21h50: Fanfarra Maluka

Sábado

Avenida do Samba

19h: – Bloco Beco do Mijo

19h25: Bloco Boi do Norte

19h50: Bloco Siri Rica

20h30: Bloco Sovaco da Cobra

21h: Bloco Amigos da Pita

21h20: Bloco do Dragão

22h: Bloco do Chopp do Galinho

22h25: Bloco do Boneco

23h15: Bloco Última Hora

Domingo

Avenida do Samba

20h00: Filhos da Capela

21h20: Unidos do Portinho

22h40: Leões de Ouro da Caixa d’água

0h: Escola de Samba do Batel

Segunda-feira

Avenida do Samba

16h: Baile Infantil

19h: Corrida rústica

20h: Concurso das escandalosas e charmosas

22h: Baile Público

Terça-feira

Avenida do Samba – 21h: Baile Público

Morretes

Todos os dias na praça Rocha Pombo

Sábado

20h às 21h: DJ

21h às 23h: Babi Oieras

23h às 2h: Nova Era

Domingo

20h às 21h: DJ

21h às 22h: Escola de Samba Rocio Fo

22h às 23h: Babi Oieras

23h à 0h: Bloco Vila Ferroviária

0h às 2h: Pipoca da Jay

2h às 3h: DJ

Segunda-feira

20h às 21h: Bloco Unidos da XV

21h às 23h: Mitay

23h à 0h: Forró Manacá

1h às 2h: DJ

Terça-feira

20h às 21h: DJ

21h às 23h: Engraxates