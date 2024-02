Superagüi tem programação de Carnaval com temática Lixo Zero

Texto de Andressa Medeiros – Fotos: Bianca Reis

A Ilha de Superagüi, em Guaraqueçaba, é reconhecida pela Unesco como Reserva da Biosfera e Patrimônio da Humanidade. O reconhecimento não é por acaso: o cenário paradisíaco recoberto pela Mata Atlântica, com belas praias, manguezais e restingas, é refúgio para diversas espécies de animais aquáticos e terrestres, muitos dos quais estão ameaçados de extinção.

O projeto Superagüi Lixo Zero nasce do desejo de garantir a preservação desse ecossistema único e conta com a mobilização coletiva dos moradores da Ilha e apoios de diversos setores da sociedade.

Durante as férias e datas comemorativas, a ilha recebe grande quantidade de turistas e com isso há um aumento significativo da produção de resíduos. Infelizmente, muitos desses resíduos são descartados de forma incorreta, chegando a ocasionar até mesmo acidentes. O descarte incorreto causa prejuízo à saúde de animais, seja pela ingestão de plástico, seja pela ingestão de resíduos orgânicos deixados na praia, que ao sofrerem decomposição causam a intoxicação especialmente nas aves jovens.

Para o Carnaval de 2024, foram planejadas ações de cunho ambiental e cultural, uma vez que a preservação desse território está diretamente associada à manutenção dos modos de vida e perpetuação da cultura caiçara local. O objetivo é promover uma renovação na consciência coletiva, ao sensibilizar sobre os danos ambientais e fomentar as boas práticas. Assim, poderemos juntos preservar esse patrimônio natural e cultural para as gerações futuras.

Superagüi Lixo Zero é uma iniciativa da Família Santos e do AOCA Eco Arte em conjunto com a comunidade do Parque Nacional de Superagüi, conta com o apoio do Paraná Lixo Zero e mobilizações da sociedade civil.

♻ Acompanhe o projeto nas redes sociais @Superagüilixozero

Confira a programação de Carnaval Superagüi Lixo Zero 2024:

09 a 14/02 | Contínuo

Exposição fotográfica Re-velar, de Bianca Reis com curadoria de Isabela dos Santos: traz fotografias exibidas em monóculos, que convidam os espectadores a mirar minuciosamente as imagens da Ilha de Superagüi.

09/02 | 14h

Bate papo ecológico e distribuição de cartazes informativos com participação dos comerciantes, pousadas e barqueiros. Tema: “Desfrute da beleza, preserve a natureza!”

09/02 | 15h

Implementação de lixeiras na trilha, para descarte correto no percurso para a Praia Deserta.

10/02 | 15h

Criação da 1ª gelateca da ilha, uma biblioteca comunitária feita com casco de geladeira.

12/02 | das 9h00 às 12h00 | das 14h00 às 17h00

Oficina Pequenos Foliões em Festa: confecção de máscaras, adereços, instrumentos e estandartes feitos com materiais recicláveis, para crianças e adolescentes, com Jéssica Quadros.

13/02 | 15h

Cortejo com a Família Santos e Bloco carnavalesco Voa Voa Curumim: bloco fundado em 2023 pelas crianças da comunidade da ilha, em ação cultural conjunta da Família Santos, Fandango Ubá e Cantarim Cultural. Durante o desfile, são utilizados os adereços e instrumentos confeccionados na oficina artística.

