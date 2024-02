Previsão do tempo para terça-feira é de calor ainda maior do que ontem

Condição às 9h de hoje e a previsão para duas semana em Pontal do Paraná

A previsão do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) é de que terça-feira (13) segue quente em todo o Paraná, com aumento das temperaturas no Litoral. Até o final do dia, deve chover em toda a região.

“O calor, mais uma vez, é o responsável pelo desenvolvimento e intensificação de nuvens de tempestades nas regiões paranaenses. No entanto, a distribuição de chuva é muito irregular. Chove de forma muito localizada, mas uma frente fria evolui pela Região Sul e aumenta o risco de temporais”.

“Na quarta-feira (14), temos a saída do eixo mais instável da frente fria para o mar, na direção do sudeste do país. Uma mudança importante nos ventos no Paraná, ocorre a partir do leste do Estado, com diminuição das temperaturas. De maneira geral, ainda ocorrem algumas chuvas e também não é descartado temporal isolado, especialmente em porções do norte e nordeste/leste.”

Calor e chuva

No Litoral, a previsão é de um dia tão ou mais quente que a segunda-feira (12), que teve altas temperaturas em todas as cidades, chegando em Morretes a uma sensação térmica de 50 ºC. Confira a medição feita ontem nas estações do Simepar:

Morretes: 39 °C – sensação de 50 °C

Guaraqueçaba: 38,1 °C – sensação de 48 °C

Paranaguá: 36,9 °C – sensação térmica de 48 °C

Antonina: 39,2 °C – sensação de 45 °C

Guaratuba: 32,1 °C – sensação de 40 °C

Esfria a partir de quarta-feira

Na quarta-feira (14), as temperaturas caem para um máximo entre 23 °C e 25 °C, permanecendo nesta faixa por mais uma semana. As chuvas devem chegar fracas a toda a região já nesta terça e ficar mais intensas na quarta e na quinta-feira (15).