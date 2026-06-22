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98% dos moradores acreditam que Ponte de Guaratuba vai aumentar turismo no Litoral

Redação

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Pesquisa do Ipardes aponta ainda que 79% dos entrevistados já perceberam valorização imobiliária, 76% já visualizam atração de novos investimentos em Guaratuba e Matinhos e 91% acreditam que a obra vai gerar novos empregos

Foto: Arnaldo Neto/AEN

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Uma pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgada quinta-feira (18) mostra que 98% dos paranaenses afirmam que a Ponte da Vitória, a nova Ponte de Guaratuba, vai aumentar o turismo no Litoral. Ela é uma das obras de modernização projetadas pelo Governo do Estado, assim como as revitalizações das orlas de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, e melhorias nos acessos com duplicações de rodovias.

Outra consequência imediata da obra inaugurada há pouco mais de um mês é que 79% já perceberam valorização imobiliária, 76% já visualizam atração de novos investimentos nas duas cidades e 91% acreditam que a obra vai gerar novos empregos.

Os números da Ponte da Vitória também são positivos sob outros aspectos: 93% dos paranaenses se sentem mais seguros com os deslocamentos entre as duas cidades, 83% afirmam que a ponte facilitou muito o acesso ao lazer e cultura e 82% afirmam que ela facilitou as compras no comércio. De acordo com a pesquisa, 85% das pessoas perceberam aumento no fluxo de pessoas e veículos nas duas cidades, mesmo diante da baixa temporada.

Outro indicador da pesquisa é que 81% dos paranaenses afirmam que economizam mais de 30 minutos nos deslocamentos com a ponte, em detrimento ao antigo transporte da balsa, e 14% apontam economia de 21 a 30 minutos. Ainda segundo a sondagem, 97% concordam com a afirmação que o tempo de deslocamento entre as cidades “diminuiu muito”.

No tópico de contribuições da obra, o ponto mais levantado na pesquisa foi valorização imobiliária, seguido de atração de investimentos e aumento de vendas. No contexto geral, 83% avaliam a estrutura como muito importante para o Litoral e o Paraná como um todo, com uma nota média atribuída de 9,6.

A pesquisa do Ipardes entrevistou 418 pessoas residentes de Matinhos e Guaratuba, com margem de erro de 4,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Mais de 70% afirmam que usam a ponte com alguma frequência. Os motivos ainda são variados: 58% para lazer, 25% para trabalho, 7% para visitas a familiares, 5% para atendimentos de saúde e 4% para compras em outra cidade.

NOVA PONTE – Com 1.244 metros de extensão e 22,60 metros de largura, a Ponte de Guaratuba foi projetada para facilitar o tráfego local. Outro fator é que 7.375 bicicletas passaram na estrutura nos 30 primeiros dias de operação da ponte, reforçando a facilidade de conexão entre as cidades.

Redação
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