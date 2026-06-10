Abertas até dia 16 as inscrições para o +Enem com vagas gratuitas para estudantes da rede pública

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Iniciativa da Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e Secretaria de Estado da Educação do Paraná oferece preparação para o Enem, vestibulares e Prova Paraná+

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Até 12 mil estudantes da rede pública do Oeste e Sudoeste do Paraná podem participar gratuitamente do Projeto +Enem, iniciativa da Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e Secretaria de Estado da Educação do Paraná, lançado em maio deste ano. As inscrições seguem até 16 de junho para alunos do Ensino Médio, com prioridade para estudantes da 3ª série, e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que desejam se preparar para o Enem, vestibulares e a Prova Paraná+.

As inscrições podem ser realizadas no site do Itaipu Parquetec. O resultado dos estudantes selecionados será divulgado em 23 de junho. As aulas estão programadas para acontecer de forma quinzenal, com início dia 27 de junho até 14 de novembro.

Entre os diferenciais do Projeto +Enem estão a oferta gratuita de material didático, aulas presenciais e online, simulados, acompanhamento de tutores, palestras temáticas, transporte para participação nos encontros presenciais, quando necessário, e lanche durante as atividades presenciais.

Formato das aulas

O +Enem é desenvolvido em formato híbrido, combinando encontros presenciais quinzenais e atividades online. O conteúdo contempla as áreas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Redação, alinhadas às competências exigidas pelo Enem e principais vestibulares. Além das disciplinas regulares, os alunos terão acesso a palestras sobre carreiras, empreendedorismo, ingresso na universidade, protagonismo feminino e protagonismo juvenil.

Os conteúdos on-line serão disponibilizados em plataforma digital, com acesso enviado por e-mail. Já os encontros presenciais ocorrem em auditórios de colégios estaduais e espaços parceiros dos municípios atendidos.

Estrutura regional

O projeto conta com polos presenciais em Assis Chateaubriand, Cascavel, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaraniaçu, Itaipulândia, Medianeira, Palmas, Pato Branco, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Terra Roxa e Toledo.

Alunos participantes de cidades vizinhas poderão contar com apoio para deslocamento até os polos presenciais, quando necessário. A solicitação deve ser feita no momento da inscrição, através do formulário on-line.

(Informações: Itaipu Parquetec)