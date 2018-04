Guaratuba estuda Programa de Pavimentação Comunitária

Representantes de Guaratuba visitaram Colombo, na Região Metropolitana, na semana passada, para conhecer o Programa de Pavimentação Comunitária desenvolvido pela Prefeitura do Município.

Para o secretário de Urbanismo de Guaratuba, Fausto Mota, o programa de Colombo deverá passar por algumas adaptações para ser implantado no litoral. “Como temos uma realidade um pouco diferente, como o solo, por exemplo, iremos organizar este projeto de acordo com as nossas necessidades e demandas. Mas a base e o sucesso do Programa nos chamaram muito a atenção, por isso viemos para conhecer e tirar dúvidas”, afirmou Mota.

Também participaram da visita técnica o advogado da Procuradoria de Guaratuba, Alexandre Polati, o engenheiro civil da Prefeitura Antonio Lima e Alexsander Maschio, da Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP. De Colombo, o vice-prefeito, Sergio Pinheiro.Lis Alberti da secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Como funciona em Colombo

Para os moradores receberem estas obras do Programa de Pavimentação, primeiro, é necessário solicitar o serviço junto ao protocolo. Depois, a Prefeitura realiza o levantamento e a execução do orçamento da obra.

Após, o setor envia edital para publicação e posteriormente os moradores comparecem na Prefeitura para fazer parte efetivamente do Programa. E assim que a rua atingir 60% do valor pago, são seguidos os seguintes trâmites: a via é enviada para projeto, licitação e execução dos serviços conforme a lei 684/97.