Alimentação escolar de Paranaguá recebe reconhecimento do Tribunal de Contas

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TCE-PR destaca boas práticas da educação municipal em Paranaguá durante auditoria recente realizada no município

Prefeito Adriano Ramos visitou refeitório de escola e conferiu cardápio | fotos: Moyses Zanardo

Garantir que as crianças iniciem o dia alimentadas é uma medida simples, mas com impacto direto na aprendizagem. Foi para acompanhar de perto esse resultado que o prefeito Adriano Ramos e o secretário municipal de Educação, Thiago Casas do Nascimento, visitaram nesta quarta-feira, (10), a Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, onde conferiram a oferta do desjejum servido aos alunos antes do início das aulas.

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A iniciativa, implantada pela Prefeitura de Paranaguá em todas as escolas da rede municipal, assegura que os estudantes recebam uma refeição logo na chegada à unidade escolar. No cardápio do dia, pão com queijo, tomate e orégano, suco de manga e maçã.

De acordo com o comunicado enviado pela equipe de auditoria da Coordenadoria de Auditorias (CAUD) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE), duas iniciativas da Secretaria Municipal de Educação receberam destaque: a oferta de alimentação aos alunos antes do início das aulas em todas as escolas e a existência de funções exclusivas para coordenação e orientação pedagógica.

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Durante a visita, o prefeito Adriano Ramos destacou a importância de acompanhar pessoalmente os resultados das políticas públicas desenvolvidas pela administração municipal e ressaltou o reconhecimento recebido por meio de uma avaliação técnica realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

“É muito gratificante estar na escola e ver uma ação da nossa gestão acontecendo na prática. O Tribunal de Contas realizou uma avaliação das políticas públicas voltadas à melhoria da aprendizagem e identificou boas práticas implementadas pela Secretaria de Educação. Isso mostra que estamos no caminho certo e que o trabalho realizado está gerando resultados para nossas crianças”, afirmou o prefeito.

Segundo Adriano Ramos, a implantação do desjejum foi possível após uma revisão dos contratos da alimentação escolar, que resultou em economia aos cofres públicos e permitiu ampliar os investimentos na qualidade do atendimento aos estudantes.

“Identificamos que havia espaço para reduzir custos sem comprometer a qualidade do serviço. Com essa economia, conseguimos implantar o desjejum em toda a rede municipal. Hoje, todas as crianças têm acesso a essa refeição antes das aulas, garantindo mais conforto, atenção e condições para aprender”, destacou.

O secretário municipal de Educação, Thiago Casas do Nascimento, afirmou que o reconhecimento do Tribunal de Contas reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua da educação pública.

“O Tribunal de Contas orienta e contribui para o aperfeiçoamento das políticas públicas. Estamos construindo uma educação cada vez melhor, ouvindo professores, equipes pedagógicas, merendeiras, pais e alunos. Também buscamos referências em outros municípios para trazer experiências bem-sucedidas para Paranaguá. Nossa meta é oferecer ensino de qualidade e continuar avançando”, disse.

Para a pedagoga da unidade, Leidiane Fátima Nobrega de Araújo, a alimentação oferecida antes das aulas contribui diretamente para o desenvolvimento dos estudantes.

“A criança que inicia o dia bem alimentada tem mais energia e melhores condições para realizar suas atividades. O desjejum fortalece o processo de aprendizagem e soma-se a outras ações que vêm qualificando a educação municipal”, ressaltou.

A oferta do desjejum integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Paranaguá para fortalecer a permanência dos alunos na escola, promover o bem-estar dos estudantes e criar condições mais favoráveis para o aprendizado em toda a rede municipal de ensino.