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Antonina e mais 18 cidades registram o dia mais gelado do ano nesta quinta-feira

Redação

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Algumas cidades tiveram neblina, outras geada, e a sensação térmica foi negativa em várias localidades, de acordo com o Simepar

Baía de Antonina | foto: Secretaria Municipal de Comunicação / Divulgação

A massa de ar polar que segue sobre o Sul do Brasil foi responsável por um novo amanhecer gelado no Paraná nesta quinta-feira (25). Antonina, no Litoral, e outras 18 cidades paranaenses, incluindo Curitiba, registraram as temperaturas mais baixas de 2026 até o momento entre a madrugada e o amanhecer desta quinta. Algumas cidades tiveram neblina, outras geada, e a sensação térmica foi negativa em várias localidades, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). 

A temperatura medida na estação meteorológica APPA, na área portuária de Antonina, marcou 8°C. Em Curitiba, o termômetro bateu em 2,4°C. Também registraram a menor temperatura de 2026 nesta quinta-feira as estações de Capanema (0,5°C), Fazenda Rio Grande (0,4°C), Irati (1,2°C), Cruzeiro do Iguaçu (1,7°C), Foz do Iguaçu (1,2°C), Francisco Beltrão (-1,2°C), Guaíra (2,5°C), Guarapuava (-1,4°C), Lapa (-0,1°C), Palmas (-3,5°C), Palotina (-0,9°C), Pinhais (1,3°C), Pinhão (-1,5°C), Santa Helena (0,9°C), São Miguel do Iguaçu (2,9°C), Umuarama (2,2°C), e União da Vitória (-0,2°C).

A sensação térmica ou índice de frio, cálculo que leva em consideração a temperatura registrada no termômetro e a velocidade do vento, foi mais baixa em Palmas (-7,1°C); General Carneiro (-6,3°C); Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, e Francisco Beltrão (-5°C); Pato Branco (-4,9°C); Pinhão (-4,7°C); Guarapuava (-4,4°C); Palotina (-3,5°C); Cascavel e Laranjeiras do Sul (-3,3°C); e Toledo (-3°C). 

Em Curitiba, o amanhecer mais frio do ano foi envolto em neblina. O excesso de umidade dificultou a formação de geadas. Outras cidades da Região Metropolitana de Curitiba, Centro-Sul e Sul do Paraná, entretanto, tiveram geada. É o caso da Lapa, General Carneiro, Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Piên. As geadas também foram amplas em cidades do Oeste e Sudoeste.

O frio mais intenso começou na quarta-feira (24), quando Curitiba teve a temperatura máxima mais baixa do ano (10°C), e outras 20 cidades tiveram suas temperaturas mínimas mais baixas do ano até aquele momento. “Nesta quinta-feira a nebulosidade que ainda está presente em alguns setores do estado gradualmente perde força e o sol aparece. No Norte, ainda permanece a variação de nuvens”, detalha Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

A massa de ar frio começa a perder força nesta sexta-feira (26). “Na sexta-feira, ainda amanhece com frio, com possibilidade de geadas no Sudoeste e no Centro-Sul, mas, nos Campos Gerais, região de Curitiba, expectativa de termos nevoeiros, nuvens baixas. No período da tarde para a noite, há a possibilidade de algumas pancadas de chuva, principalmente na faixa norte do Paraná”, ressalta Samuel. 

O Simepar monitora a aproximação de uma frente fria, que marcará o retorno das chuvas no próximo fim de semana.

Redação
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