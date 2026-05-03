Antonio Anibelli é homenageado na abertura da Ponte de Guaratuba

Ex-deputado é autor da emenda que obriga a construção da ponte sobre a baía de Guaratuba e da lei que isentou os moradores da cidade da tarifa do ferry boat

Fotos: Geraldo Bubniak/AEN

Um comboio formado por viaturas novas e históricas das forças de segurança e outros automóveis atravessou pela primeira vez os 1.244 metros da Ponte de Guaratuba. A bordo de um jipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), o governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou, perto do meio-dia deste sábado (2), o tráfego entre as duas margens da baía, agilizando a ligação entre as cidades de Guaratuba e Matinhos.

No veículo iam o deputado federal e ex-secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi – respectivamente, pré-candidatos a governador e senador – e o atual secretário da Seil e ex-presidente do DER, Fernando Furiatti.

Em outro jipe foram o deputado estadual Anibelli Neto e seu pai, o ex-deputado Antonio Martins Anibelli, de 82 anos, que foi homenageado pelo governador por ser o autor de uma emenda na Constituição do Paraná, de 1989, que determinava a construção da Ponte de Guaratuba.

O ex-deputado também recebeu nesta ocasião, o título de cidadão honorário de Guaratuba, em reconhecimento pela emenda e pela lei que isentou os moradores de Guaratuba da tarifa do ferry boat.

Num terceiro jipe, estavam os prefeitos de Guaratuba, Mauricio Lense, e Matinhos, Eduardo Dalmora, além do presidente da Câmara de Guaratuba, Ricardo Borba.

“Guaratuba completou 255 anos no dia 29 de abril e o maior presente que poderia ter ganho era essa ponte”, ressaltou o prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense. “É um marco muito grande para a cidade, que representa o nosso desenvolvimento, com o crescimento do comércio e da construção civil, que já está ocorrendo”.

Abertura definitiva no domingo

A estrutura foi entregue oficialmente na sexta-feira (1°) à população, e desde a madrugada deste sábado está aberta para ciclistas e pedestres. Para os carros, a abertura será em partes, por causa da realização da Maratona Internacional do Paraná neste sábado e domingo (3).

Com a liberação, que é acompanhada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), agentes de trânsito do DER/PR e organizadores da maratona, os veículos puderam passar pela ponte até as 5h de domingo, quando a estrutura foi fechada novamente para a realização do segundo dia de provas. O tráfego definitivo será liberado às 10h de domingo, após a desmobilização da corrida.

“Ontem foi um dia de festa e emoção compartilhada com os paranaenses. Foi uma vitória importante do nosso Estado e um dia emblemático para todos”, afirmou o governador. “E depois dessa Maratona Internacional, que deixa uma foto histórica com milhares de pessoas correndo pela ponte, agora abrimos para que os carros possam passar por aqui. Vamos fechar novamente às 5h para a prova, mas depois abrimos para não mais fechar e unir definitivamente Guaratuba e Matinhos”, completou Ratinho Junior.

O comandante da BPRv, tenente-coronel Gustavo Dalledone Zancan, explicou como será a operação de trânsito na ponte. “A estrutura faz parte de uma rodovia estadual, a PR-412, então nosso batalhão segue fazendo a fiscalização. Houve o reforço de efetivo durante o feriado, com policiais de todo o Estado acompanhando a inauguração e a maratona”, disse. “A partir de domingo, nossas bases permanecem funcionando em Alexandra, Coroados e Pontal do Paraná”.

“Temos restrições de tráfego na ponte para veículos pesados. Só podem passar caminhões com até 20 toneladas, até quatro eixos e comprimento máximo de 18,6 metros, acima disso não pode”, ressaltou.