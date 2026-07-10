Apaug realiza 5ª edição da Quirerada em prol de animais de rua em Guaratuba
Evento beneficente ocorre nesta sexta-feira (10) com retirada dos marmitex na Capela São José do Operário, no bairro Piçarras
A Associação dos Protetores de Animais Unidos de Guaratuba (Apaug) promove, nesta sexta-feira (10), a 5ª edição da Quirerada. A ação é um evento beneficente voltado à arrecadação de fundos destinados ao cuidado de animais de rua.
Cada quirerada está sendo comercializada pelo valor de R$ 25,00 cada. A receita obtida com as vendas será revertida diretamente para as ações de amparo aos animais assistidos pela associação no município.
Retirada e formas de pagamento
A distribuição do alimento será realizada no formato de retirada presencial a partir das 18h30.
- Local de retirada: Capela São José do Operário
- Endereço: Avenida Damião Botelho de Souza, nº 2016 – Bairro Piçarras
- Horário: A partir das 18h30
- Data: 10 de julho
Os interessados em adquirir o prato e colaborar com a iniciativa podem realizar o pagamento via Pix, utilizando a chave celular: 41 999997400. O material informativo abaixo também disponibiliza um QR Code para direcionamento direto à operação bancária.