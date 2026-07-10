Apaug realiza 5ª edição da Quirerada em prol de animais de rua em Guaratuba

Evento beneficente ocorre nesta sexta-feira (10) com retirada dos marmitex na Capela São José do Operário, no bairro Piçarras

A Associação dos Protetores de Animais Unidos de Guaratuba (Apaug) promove, nesta sexta-feira (10), a 5ª edição da Quirerada. A ação é um evento beneficente voltado à arrecadação de fundos destinados ao cuidado de animais de rua.

Cada quirerada está sendo comercializada pelo valor de R$ 25,00 cada. A receita obtida com as vendas será revertida diretamente para as ações de amparo aos animais assistidos pela associação no município.

Retirada e formas de pagamento

A distribuição do alimento será realizada no formato de retirada presencial a partir das 18h30.

Local de retirada: Capela São José do Operário

Capela São José do Operário Endereço: Avenida Damião Botelho de Souza, nº 2016 – Bairro Piçarras

Avenida Damião Botelho de Souza, nº 2016 – Bairro Piçarras Horário: A partir das 18h30

A partir das 18h30 Data: 10 de julho

Os interessados em adquirir o prato e colaborar com a iniciativa podem realizar o pagamento via Pix, utilizando a chave celular: 41 999997400. O material informativo abaixo também disponibiliza um QR Code para direcionamento direto à operação bancária.