Apaug realiza Bazar de Inverno neste domingo em prol dos animais de rua em Guaratuba

Evento beneficente ocorre no bairro Coroados e terá arrecadação revertida integralmente para o amparo de cães e gatos resgatados

A Associação dos Protetores de Animais Unidos de Guaratuba (Apaug) promove, neste domingo (26), mais uma ação beneficente no município: o Bazar de Inverno. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para custear os trabalhos de resgate, tratamento e manutenção dos animais de rua atendidos pela organização e por seus voluntários.

A feira contará com a venda de peças de vestuário, acessórios, calçados e diversos outros itens com preços especiais. Toda a renda obtida com as comercializações será destinada diretamente às despesas da associação.

O atendimento ao público será realizado no período da manhã, no bairro Coroados.