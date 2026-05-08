Líder da Oposição na Alep relaciona proposta da escala 5×2 ao fortalecimento da economia, ampliação de direitos trabalhistas e valorização da população brasileira

Foto: Valdir Amaral/Alep

O líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e presidente do PT-PR, deputado Arilson Chiorato, voltou a defender o fim da escala 6×1 e a implantação da jornada 5×2 no Brasil. O parlamentar afirmou que a medida pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores, fortalecer a economia e ampliar o acesso da população ao lazer, à saúde e à convivência familiar.

Publicidade

O tema foi abordado durante discurso na tribuna na sessão plenária de terça-feira (5), em que o deputado Arilson também destacou programas sociais e medidas econômicas do governo do presidente Lula (PT) – entre elas, o Desenrola Brasil 2.0, a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil e o debate sobre tarifa zero no transporte coletivo. Para ele, o fim da escala 6×1 deve entrar no centro das discussões nacionais sobre desenvolvimento econômico e valorização do trabalho.

“A escala 5×2 representa dignidade para quem faz o Brasil crescer todos os dias. As pessoas precisam ter mais tempo para a família, para a saúde, para o lazer e para viver com qualidade”, afirmou o deputado Arilson.

Escala 5×2 ganha força no debate sobre direitos trabalhistas

Publicidade

Arilson afirmou que a atual escala 6×1 impõe desgaste físico e emocional a milhões de brasileiros. A redução da jornada semanal acompanha transformações no mercado de trabalho e responde a uma demanda cada vez mais presente entre trabalhadores de diferentes categorias, de acordo com o parlamentar.

O deputado Arilson destacou que países e setores que avançaram na diminuição da carga de trabalho registraram melhora na produtividade, no bem-estar e nos índices de saúde mental. Para ele, o Brasil precisa enfrentar o tema com responsabilidade e foco na qualidade de vida da população.

“A escala 5×2 é importante para as pessoas terem mais tempo para lazer, para a saúde, para a família e inclusive para muitos irem à igreja”, disse.

A defesa da escala 5×2 ocorre em meio ao crescimento do debate nacional sobre modelos de jornada mais equilibrados e sobre os impactos da rotina excessiva de trabalho na saúde física e mental dos brasileiros.

Governo Lula é citado como referência em políticas sociais

O deputado Arilson relacionou a proposta de redução da jornada às políticas sociais implementadas pelo Governo Federal. O parlamentar afirmou que o presidente Lula retomou programas voltados à população mais vulnerável e recolocou o combate à desigualdade como prioridade.

Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Mais Médicos, Pé-de-Meia e o Desenrola Brasil 2.0 foram algumas das ações citadas. Segundo o deputado, o novo programa de renegociação de dívidas oferece crédito com juros menores e ajuda famílias a recuperarem estabilidade financeira.

“O Governo Lula tem compromisso com quem mais precisa. É um governo que coloca o povo no orçamento e trabalha para melhorar a vida das pessoas”, disse.

O deputado Arilson também mencionou indicadores econômicos recentes, como a queda do desemprego, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a política de valorização do salário mínimo acima da inflação.

Tarifa zero no transporte coletivo também entra na pauta

Outro tema defendido pelo líder foi a criação de políticas de tarifa zero no transporte coletivo. A proposta, conforme o parlamentar, pode ampliar o acesso da população ao trabalho, reduzir custos para as famílias e incentivar o uso do transporte público.

O deputado Arilson afirmou que a medida também gera impactos positivos no trânsito e no meio ambiente, além de fortalecer a economia local. “Garantir transporte gratuito significa ampliar direitos, melhorar a mobilidade urbana e facilitar o acesso das pessoas à cidade”, disse.

Arilson ainda cobrou apoio do Congresso Nacional para projetos ligados à população trabalhadora e afirmou que o Brasil precisa avançar em políticas públicas voltadas à inclusão social, à geração de oportunidades e à melhoria das condições de vida.