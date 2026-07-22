Arroz irrigado no Brasil: a cultura que alimenta bilhões

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O arroz é o alimento base de mais da metade da população mundial e, no Brasil, ocupa lugar central na dieta nacional ao lado do feijão. O país é o nono maior produtor mundial de arroz e o maior fora do continente asiático, com uma produção anual que oscila entre 10 e 11 milhões de toneladas, segundo dados da CONAB, suficiente para o autoabastecimento na maior parte dos anos.

Apesar dessa posição confortável no cenário global, a orizicultura brasileira vive um momento de pressão. A área plantada caiu de forma consistente nas últimas duas décadas, a demanda interna per capita recua lentamente e o setor precisa se reinventar para manter sua relevância econômica e sua função estratégica no abastecimento nacional.

Entender o que sustenta e o que ameaça a orizicultura brasileira é o ponto de partida para qualquer análise séria sobre o futuro da cultura no país.

O mapa da produção de arroz no Brasil

A orizicultura brasileira tem uma geografia clara e concentrada. O Rio Grande do Sul é, de longe, o principal estado produtor, respondendo por cerca de 70% da produção nacional em sistema irrigado por inundação, com lavouras altamente mecanizadas e produtividade média superior a 8 toneladas por hectare, uma das mais altas do mundo.

O sistema irrigado do Sul

O arroz irrigado do Sul do Brasil tem características que o distinguem da produção asiática e de outras regiões brasileiras.

As lavouras gaúchas são mecanizadas desde o plantio até a colheita, operam em propriedades de médio a grande porte e utilizam tecnologia de manejo que inclui cultivares modernas de alto potencial produtivo, nutrição precisa e controle integrado de pragas e doenças.

O sistema de inundação controlada, em que a lavoura permanece submersa por boa parte do ciclo, é o que define tanto a produtividade quanto os desafios ambientais da orizicultura do Sul.

A submersão protege contra plantas daninhas terrestres, regula a temperatura do solo e cria condições favoráveis para o desenvolvimento da cultura, mas também gera emissões de metano por fermentação anaeróbia da matéria orgânica, um dos temas mais sensíveis da agenda de sustentabilidade do setor.

A produção de terras altas no Centro-Norte

O arroz de sequeiro, cultivado em terras altas sem irrigação, tem papel histórico na expansão agrícola do Brasil, especialmente no Centro-Oeste e na Amazônia. Nessas regiões, o arroz foi a cultura pioneira que antecedeu a soja e o milho na abertura de novas áreas, preparando o solo e gerando renda nos primeiros anos de cultivo.

Hoje, a produção de terras altas ocupa área muito menor do que no passado e enfrenta competição direta com as grandes commodities por terra e mão de obra. Ela persiste principalmente em áreas de transição, em sistemas de subsistência e como alternativa em propriedades que não têm acesso à infraestrutura de irrigação.

Os desafios que pressionam o setor

Queda no consumo per capita

O consumo de arroz por habitante no Brasil caiu de forma consistente nas últimas décadas. Em 1975, o brasileiro consumia em média 35 kg de arroz por ano. Esse número recuou para cerca de 26 kg nos anos mais recentes, reflexo de mudanças nos hábitos alimentares urbanos, da expansão de alimentos processados e da maior variedade de opções proteicas e calóricas disponíveis.

Essa queda no consumo per capita é parcialmente compensada pelo crescimento populacional, mas a tendência preocupa um setor que depende do mercado interno como principal destino da produção.

Competição por área e mão de obra

No Rio Grande do Sul, o arroz compete diretamente com a soja pela área agrícola disponível. A expansão da soja nas regiões de várzea, antes exclusivas do arroz, reduz a área plantada da gramínea e pressiona os custos de arrendamento das áreas mais produtivas.

Além da competição por área, a disponibilidade de mão de obra qualificada para as operações específicas do arroz irrigado, como o manejo das comportas de irrigação e a operação de equipamentos em condições de solo saturado, é um desafio crescente com o envelhecimento da população rural no Sul do país.

Emissões de metano e a agenda climática

O arroz irrigado por inundação é uma das atividades agropecuárias com maior emissão de metano por hectare. A decomposição anaeróbia da matéria orgânica em solos alagados produz metano que é liberado para a atmosfera, contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa do setor agrícola.

Esse tema ganhou relevância na agenda climática e começa a gerar pressão sobre o setor, especialmente de compradores internacionais com compromissos de descarbonização.

Técnicas como a irrigação intermitente, que alterna períodos de inundação e drenagem, reduzem as emissões de metano em até 50% sem comprometimento significativo da produtividade, segundo pesquisas da Embrapa, mas sua adoção em escala ainda é limitada.

A tecnologia que sustenta a produtividade gaúcha

A produtividade do arroz irrigado do Rio Grande do Sul é resultado de décadas de investimento em pesquisa e desenvolvimento de cultivares. O IRGA (Instituto Rio Grandense do Arroz) e a Embrapa Clima Temperado são as principais instituições que desenvolvem e recomendam cultivares para as condições do Sul do Brasil.

Cultivares modernas e ganhos de produtividade

As cultivares lançadas nas últimas décadas incorporam resistência a doenças como a brusone (Magnaporthe oryzae), maior tolerância ao frio nos estádios iniciais e potencial produtivo superior às cultivares tradicionais.

O ganho médio de produtividade da orizicultura gaúcha nas últimas três décadas supera 60%, resultado direto do melhoramento genético combinado com a adoção de tecnologias de manejo.

Manejo de pragas e doenças

A brusone é a doença de maior impacto econômico no arroz brasileiro, com potencial de causar perdas totais em condições favoráveis ao patógeno. O controle eficaz depende da combinação entre cultivares resistentes, aplicação de fungicidas nos momentos críticos do ciclo e manejo das condições de irrigação que influenciam o microclima da lavoura.

O percevejo-do-colmo (Tibraca limbativentris) e o arroz-vermelho, considerado uma planta daninha de difícil controle por ser da mesma espécie que o arroz cultivado, completam os principais desafios fitossanitários da cultura.

O portal Mais Agro aborda como o controle de percevejos no arroz exige atenção específica ao ciclo da praga no conteúdo sobre proteção da lavoura de arroz contra percevejos, com orientações práticas para o monitoramento e a intervenção no momento correto.

Oportunidades que o setor ainda não explorou plenamente

Arroz orgânico e de alto valor agregado

O mercado de arroz orgânico cresce consistentemente no Brasil e no mundo, impulsionado pela demanda de consumidores urbanos dispostos a pagar prêmios significativos por alimentos com menor uso de agroquímicos.

O Rio Grande do Sul já tem produtores certificados nesse segmento, mas a escala ainda é pequena em relação ao potencial.

A produção orgânica de arroz irrigado exige adaptações no manejo de pragas e daninhas que são desafiadoras, mas viáveis com a combinação de cultivares adequadas, manejo da lâmina de água e controle biológico.

Exportação e diversificação de mercados

O Brasil exporta volumes modestos de arroz em comparação à sua produção total, com destinos concentrados em países da América Latina e da África. A ampliação dos mercados de exportação, especialmente para países africanos com demanda crescente por arroz importado, representa uma oportunidade de absorver excedentes em anos de boa safra e reduzir a dependência exclusiva do mercado interno.

Subprodutos e industrialização

O farelo de arroz, subproduto do beneficiamento do grão, tem aplicações em alimentação animal, extração de óleo e suplementação nutricional humana que ainda são subutilizadas no Brasil.

A industrialização dos subprodutos do arroz pode ampliar o valor gerado por tonelada de grãos processada e melhorar a rentabilidade da cadeia como um todo.

Uma cultura estratégica que precisa se reinventar

O arroz tem uma função que vai além da economia: é um componente da soberania alimentar brasileira e um elemento cultural que define hábitos alimentares de gerações.

Garantir sua produção em escala suficiente para o abastecimento nacional é uma questão estratégica que transcende as flutuações de mercado de curto prazo.

A reinvenção que o setor precisa passa pela sustentabilidade ambiental, pela agregação de valor via produtos diferenciados e pela adaptação às mudanças nos padrões de consumo.

Produtores, pesquisadores e formuladores de políticas que entendem essa necessidade estão construindo as bases para uma orizicultura brasileira capaz de continuar cumprindo seu papel nas próximas décadas.

Sobre o Mais Agro

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