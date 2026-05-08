Assembleia Itinerante em Maringá e homenagens marcam a programação da semana no Legislativo

Eventos no Parlamento reconhecem profissionais da área da saúde e representantes do movimento negro

A semana na Assembleia Legislativa do Paraná contará com o retorno da Assembleia Itinerante a Maringá, além de sessões solenes e audiência pública voltadas ao reconhecimento de profissionais na área da saúde e ao debate de pautas sociais. As homenagens fazem parte da programação que conta ainda com as sessões plenárias, além das reuniões das comissões permanentes para aprofundamento dos projetos em tramitação na Casa.

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A nova edição do programa de interiorização do Legislativo estadual acontece entre terça-feira (12) e sexta-feira (15), durante a Expoingá 2026. Ao longo dos quatro dias, a Assembleia Legislativa do Paraná levará uma série de serviços, palestras e atividades voltadas à aproximação entre o Parlamento e a população paranaense. A programação contará com atendimentos jurídicos gratuitos prestados pela Defensoria Pública do Paraná, além de ações de formação cidadã direcionadas a estudantes do ensino médio e iniciativas voltadas ao público da terceira idade.

A Escola do Legislativo também promoverá palestras e capacitações em Maringá, sobre temas como enfrentamento à violência contra as mulheres, comunicação pública, inteligência artificial e compras governamentais. As atividades serão realizadas na Arena da Democracia, no estande da Assembleia Legislativa e no Auditório do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro.

Na sede do Legislativo, o Plenário recebe a sessão solene de outorga do Título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná ao médico Renato Valmassoni Pinho. A solenidade, na terça-feira, às 18 horas, é promovida pelo do ex-deputado Nelson Justus. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o homenageado possui especialização em Proctologia pela Associação Médica Brasileira, no Rio de Janeiro, residência em Cirurgia Geral pelo Washington Hospital Center, nos Estados Unidos. A homenagem reconhece a trajetória profissional e a contribuição à saúde e à medicina no Paraná ao longo de décadas de atuação.

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Os 30 anos do Movimento Negro Unificado (MNU) no Paraná serão celebrados na quarta-feira (13), às 18h30, no Auditório Legislativo. A audiência pública proposto pelo deputado Renato Freitas (PT) marca a trajetória do MNU-PR – Seção Carlos Adilson de Siqueira, e servirá como um espaço de escuta e reflexão sobre as vivências cotidianas da população negra diante do racismo estrutural. A iniciativa busca aprofundar o debate e a construção de políticas efetivas de combate à violência e promoção da igualdade étnico-racial.

No mesmo horário, no Plenário, será realizada sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Enfermagem. Organizada pelo deputado Ney Leprevost (Republicanos), a homenagem tem como objetivo reconhecer e valorizar enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que desempenham papel essencial na promoção da saúde, no acolhimento humanizado e no atendimento à população paranaense. A solenidade deve reunir autoridades e representantes da área, e entre os convidados estão o deputado federal Beto Preto e o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Sessão plenária

A sessão plenária da próxima -feira (11), terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, a partir das 14h30, por meio do canal 10.2, em TV aberta, e no canal 16, da Claro/NET. O conteúdo também pode ser acessado pelo canal do Youtube do Legislativo.

A Ordem do Dia com os projetos que serão apreciados em Plenários pode ser conferida no https://transparencia.assembleia.pr.leg.br/plenario/pautas/ordem-do-dia