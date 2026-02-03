Atraso na fala infantil: quando a demora para falar se torna um sinal de alerta? Especialista explica.

De marcos do desenvolvimento a causas e tratamentos, convidamos a otorrinolaringologista Milene Bissoli e coletamos dados de instituições internacionais para ajudar a desvendar o que está por trás do atraso na fala e na linguagem

A primeira palavra de um bebê é um marco celebrado por toda a família. Mas e quando o tempo passa e o balbucio não evolui para sentenças, ou quando a comunicação parece um desafio constante? A preocupação com o desenvolvimento da fala é uma das mais comuns nos consultórios pediátricos. Dados da Academia Americana de Pediatria (AAP) mostram que o atraso na linguagem é o tipo mais frequente de atraso no desenvolvimento, com uma em cada cinco crianças aprendendo a falar mais tarde que seus pares [1].

Embora a sabedoria popular insista que “cada criança tem seu tempo”, a ciência mostra que a vigilância é fundamental. Atrasos podem ser temporários, mas também podem ser a ponta do iceberg de condições que, se não tratadas precocemente, impactam o futuro acadêmico, social e emocional da criança. Para entender essa fronteira, é crucial diferenciar o atraso na produção de sons (fala) do atraso na compreensão e expressão de ideias (linguagem).

“Muitos pais chegam ao consultório com a queixa de que o filho ‘não fala direito’, mas nosso trabalho é investigar mais a fundo. Precisamos saber se a criança compreende o que ouve, se interage, se usa gestos. Um atraso na fala pode ser uma questão motora, de articulação, mas um atraso de linguagem é mais complexo e envolve o processamento cerebral da comunicação”, explica a Dra. Milene Bissoli, médica otorrinolaringologista pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em distúrbios da comunicação e doutorado na área de audição.

Com base em dados de instituições como a American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) e os Centers for Disease Control and Prevention (CDC), e com a orientação da Dra. Milene, que atende em seus consultórios nos bairros de Higienópolis e Perdizes, em São Paulo, vamos detalhar o que pais, educadores e profissionais precisam saber sobre o universo do desenvolvimento da linguagem infantil.

O mapa do tesouro da comunicação: os marcos do desenvolvimento

Antes de se preocupar com um possível atraso, é preciso entender o que é esperado em cada fase. O desenvolvimento da linguagem é um processo contínuo e sequencial, que começa no primeiro choro do bebê. A ASHA e o CDC oferecem um mapa detalhado, os chamados marcos do desenvolvimento, que servem como um guia para pais e profissionais [2, 4].

“Os marcos são uma referência, não uma sentença. Pequenas variações são absolutamente normais e esperadas. O problema não é a criança que atinge um marco um mês depois do previsto, mas aquela que consistentemente não atinge múltiplos marcos em uma determinada faixa etária. É esse padrão que deve acender o sinal de alerta”, pondera a otorrino particular.

A especialista em atraso na fala enfatiza que a linguagem se divide em duas grandes áreas: a receptiva (o que a criança entende) e a expressiva (o que ela consegue falar). “Muitas vezes, a criança compreende tudo, segue comandos, mas não fala. Em outros casos, a dificuldade está em ambas as vias. A avaliação detalhada desses dois componentes é o que nos guia para o diagnóstico correto”, afirma.

O que esperar em cada idade (0-5 anos)

Faixa Etária Audição e Compreensão (Linguagem Receptiva) Fala e Expressão (Linguagem Expressiva) 0-3 Meses – Assusta-se com sons altos.- Acalma-se ou sorri ao ouvir a voz dos pais.- Para de chorar ao ouvir uma voz familiar. – Emite sons de prazer (gorgolejos, arrulhos).- Chora de maneiras diferentes para necessidades diferentes. 4-6 Meses – Move os olhos na direção dos sons.- Responde a mudanças no tom de voz.- Presta atenção em brinquedos que fazem som. – Balbucia com diferentes sons, incluindo /p/, /b/ e /m/.- Ri e vocaliza excitação e descontentamento. 7-12 Meses – Vira-se e olha na direção dos sons.- Entende palavras para itens comuns como “copo”, “sapato”.- Responde a pedidos simples (“Vem cá”). – O balbucio se torna mais complexo, com sequências de sons.- Usa gestos como acenar e apontar.- Diz a primeira palavra (ex: “mamã”, “papá”). 1-2 Anos – Aponta para partes do corpo quando solicitado.- Segue comandos simples de um passo (“Pegue o sapato”).- Entende perguntas simples (“Onde está seu urso?”). – Adquire novas palavras regularmente.- Começa a combinar duas palavras para formar frases simples (“mais suco”).- Usa diferentes tons de voz. 2-3 Anos – Entende diferenças em significados (grande-pequeno, dentro-fora).- Segue comandos de dois passos (“Pegue seu casaco e coloque na cadeira”). – Tem uma palavra para quase tudo.- Usa frases de duas ou três palavras.- A fala é compreendida pela família e amigos próximos. 3-4 Anos – Ouve quando é chamado de outro cômodo.- Entende palavras para cores e formas.- Entende perguntas sobre histórias simples. – Fala em frases de quatro ou mais palavras.- Conta histórias e relata eventos.- A fala é compreendida pela maioria das pessoas. 4-5 Anos – Entende a ordem das palavras em uma frase.- Segue comandos mais longos e complexos.- Entende a maioria do que é dito em casa e na escola. – Usa frases com detalhes e conectivos.- Conta histórias que se mantêm no tópico.- Comunica-se facilmente com outras crianças e adultos.

Fonte: Adaptado de American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) e Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [2, 4].

“Falante tardio” ou Transtorno? Entendendo os diagnósticos

No universo dos atrasos de comunicação, nem toda criança que demora a falar seguirá o mesmo caminho. A ciência classifica esses atrasos em diferentes categorias, e entender a nomenclatura é o primeiro passo para um diagnóstico e intervenção corretos. A categoria mais comum é a de “falante tardio”, ou, no termo técnico da ASHA, Atraso no Surgimento da Linguagem. Este diagnóstico é dado a crianças de até 2 anos e meio que apresentam um vocabulário limitado para a idade, mas sem outras condições médicas aparentes [2].

Dentro desse grupo, estão os “late bloomers”, ou flores tardias: crianças que, mesmo começando a falar mais tarde, conseguem alcançar o nível de seus pares por volta da idade pré-escolar, muitas vezes sem necessidade de intervenção formal. No entanto, uma parcela dos falantes tardios não consegue fazer essa transição sozinha. Eles podem evoluir para um diagnóstico mais persistente, o Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL), antes conhecido como Distúrbio Específico de Linguagem.

O TDL, segundo o National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD), é uma condição neurológica que afeta a capacidade de aprender, usar e compreender a linguagem, e não é causada por outras condições como deficiência intelectual ou autismo [3]. É um diagnóstico para a vida toda e, segundo o NIDCD, afeta cerca de 1 em cada 14 crianças em idade de jardim de infância, com uma forte predisposição genética [3].

“É impossível, em um primeiro momento, apenas pela ausência de fala, saber se estamos diante de um ‘late bloomer’ ou de uma criança com TDL. Por isso, a conduta de ‘esperar para ver’ é tão arriscada”, alerta a Dra. Milene Bissoli. “Na dúvida, a investigação e a estimulação precoce são sempre o caminho mais seguro. Se a criança for uma ‘flor tardia’, a estimulação só irá ajudar. Se for um caso de TDL, iniciar a intervenção o quanto antes é o que fará toda a diferença no prognóstico de longo prazo”, completa.

Por que meu filho não fala? As múltiplas causas do atraso

Não existe uma resposta única para essa pergunta. O atraso na fala é um sintoma que pode estar ligado a uma vasta gama de condições, desde as mais simples e corrigíveis até transtornos complexos do neurodesenvolvimento. Um artigo de revisão publicado no Singapore Medical Journal lista as principais categorias de causas investigadas pelos especialistas [5].

“A primeira e mais crucial investigação a ser feita é a da audição. É a porta de entrada para a linguagem oral. Uma criança precisa ouvir bem para aprender a falar. Problemas como otites de repetição, que podem causar uma perda auditiva flutuante, ou perdas auditivas congênitas não diagnosticadas no nascimento, são causas frequentes e tratáveis de atraso na fala”, destaca a Dra. Milene Bissoli, cuja pesquisa de doutorado na USP se aprofundou no estudo da cóclea, o órgão da audição.

Descartada a perda auditiva, o leque de possibilidades se abre. As principais causas incluem:

Transtornos do neurodesenvolvimento: O atraso na fala pode ser um dos sintomas de condições como o Transtorno do Espectro Autista , a Deficiência Intelectual ou o Atraso Global do Desenvolvimento, no qual a criança apresenta atrasos em várias áreas, não apenas na comunicação.

O atraso na fala pode ser um dos sintomas de condições como o Transtorno do Espectro Autista a Deficiência Intelectual ou o Atraso Global do Desenvolvimento, no qual a criança apresenta atrasos em várias áreas, não apenas na comunicação. Transtornos da produção da fala: A dificuldade pode ser motora. Em casos de apraxia de fala na infância, o cérebro da criança sabe o que quer dizer, mas tem dificuldade em planejar e coordenar os movimentos da boca para produzir os sons. Na disartria, há uma fraqueza nos músculos da fala.

A dificuldade pode ser motora. Em casos de apraxia de fala na infância, o cérebro da criança sabe o que quer dizer, mas tem dificuldade em planejar e coordenar os movimentos da boca para produzir os sons. Na disartria, há uma fraqueza nos músculos da fala. Fatores genéticos: A ciência já identificou uma forte predisposição familiar. O NIDCD aponta que de 50% a 70% das crianças com TDL têm um parente próximo que também apresentou dificuldades de linguagem [3].

A ciência já identificou uma forte predisposição familiar. O NIDCD aponta que de 50% a 70% das crianças com TDL têm um parente próximo que também apresentou dificuldades de linguagem [3]. Anomalias anatômicas: Alterações como a fissura labiopalatina ou a língua presa (anquiloglossia) podem dificultar mecanicamente a articulação dos sons.

Alterações como a fissura labiopalatina ou a língua presa (anquiloglossia) podem dificultar mecanicamente a articulação dos sons. Privação ambiental: Embora mais raro como causa isolada, um ambiente com poucos estímulos, pouca conversa e interação limitada pode, sim, impactar negativamente o desenvolvimento da linguagem.

É fundamental também desmistificar algumas crenças populares. “O bilinguismo não causa atraso na fala. Uma criança exposta a dois idiomas pode, inicialmente, misturar palavras, mas isso é parte do processo. A capacidade de aprender múltiplas línguas é imensa. Se uma criança bilíngue apresenta um atraso significativo, a causa deve ser investigada da mesma forma que em uma criança monolíngue”, finaliza a otorrinolaringologista.

Sinais de Alerta: quando a preocupação deve virar ação

Saber o que esperar em cada fase é importante, mas saber reconhecer os sinais de que algo pode não estar indo bem é ainda mais crucial. Especialistas utilizam o termo “red flags” (bandeiras vermelhas) para descrever os sinais que indicam a necessidade de uma avaliação profissional imediata. A presença de um ou mais desses sinais não significa um diagnóstico, mas um chamado para a ação.

“O sinal de alerta mais grave, em qualquer idade, é a regressão. Uma criança que falava algumas palavras e parou de falar, ou que interagia e se isolou, precisa ser avaliada imediatamente. Isso não é normal e pode indicar condições neurológicas sérias”, enfatiza. “Além da regressão, a falta de intenção comunicativa é outro ponto de grande preocupação. Uma criança que não aponta, não tenta mostrar o que quer, não busca o olhar do outro para compartilhar uma experiência… isso é mais preocupante do que apenas a ausência de palavras.”

Fique atento a estes sinais

Faixa etária Sinais de alerta a observar Até 12 meses – Não balbucia (aos 9 meses).- Não responde ao próprio nome.- Não aponta para objetos ou usa outros gestos para se comunicar (aos 12 meses).- Não demonstra interesse em interagir. Até 18 meses – Não fala nenhuma palavra inteligível (aos 16 meses).- Não aponta para mostrar algo de interesse.- Não compreende comandos simples como “não” ou “tchau”.- Prefere gestos a vocalizações. Até 24 meses – Não combina duas palavras espontaneamente (ex: “quer água”).- O vocabulário não está crescendo (menos de 50 palavras).- Não consegue seguir instruções simples de dois passos.- A fala é majoritariamente ininteligível. Até 36 meses – A fala é predominantemente ininteligível para pessoas de fora da família.- Não forma frases simples.- Não faz perguntas.- Mostra-se frustrado por não conseguir se comunicar. Em qualquer idade – Regressão em qualquer habilidade de fala ou linguagem (perda de habilidades que já possuía).- Resposta inconsistente ou ausente a sons.- Qualidade vocal atípica (rouca, anasalada).- Falta de contato visual ou de interesse em interação social.

Fonte: Adaptado de Liang et al. (2023) e CDC (2025) [5, 4].

Mais que palavras: o impacto do atraso na fala na vida da criança

Uma dificuldade de comunicação na infância raramente se limita à fala. As consequências de um atraso não tratado podem se espalhar como uma onda, afetando o desempenho escolar, as amizades e a saúde emocional da criança. A linguagem é a ferramenta primária com a qual construímos nosso conhecimento de mundo e nossas relações sociais.

No ambiente escolar, a conexão entre a linguagem oral e a alfabetização é direta. Crianças com histórico de atraso de fala têm um risco até cinco vezes maior de apresentar dificuldades de leitura, segundo a Academia Americana de Médicos de Família (AAFP) [6]. A dificuldade em entender enunciados, contar uma história ou simplesmente fazer uma pergunta pode transformar a sala de aula em um ambiente de constante desafio.

“O impacto social e emocional é imenso e, por vezes, subestimado. A criança que não consegue se expressar pode se tornar retraída, agressiva ou ansiosa. Ela pode ser alvo de bullying ou ser isolada pelos colegas por não conseguir participar das brincadeiras e conversas. Essa frustração contínua mina a autoestima e pode criar cicatrizes emocionais que perduram até a vida adulta”, alerta a otorrino infantil. Um estudo publicado no Journal of Speech, Language, and Hearing Research corrobora essa visão, mostrando que mesmo erros de fala residuais aumentam o risco de desafios sociais e emocionais [7].

O caminho do diagnóstico: uma investigação detalhada

Diante da suspeita de um atraso, uma avaliação completa e multidisciplinar é o passo mais importante. O objetivo é ir além do sintoma (a falta de fala) e entender a causa, a natureza e a extensão da dificuldade. O fonoaudiólogo é o profissional central nesse processo, mas a jornada diagnóstica frequentemente envolve uma equipe com pediatra, neuropediatra e, crucialmente, o otorrinolaringologista.

“Minha primeira preocupação como otorrino é sempre a audição. Realizamos exames como a audiometria e o teste da orelhinha para garantir que a via auditiva está íntegra. Em seguida, avaliamos a parte anatômica: a boca, a língua, o palato. Só depois de descartar as causas físicas e auditivas é que a investigação se aprofunda nos transtornos de processamento central da linguagem”, descreve a Dra.

A avaliação fonoaudiológica inclui testes padronizados para a idade, observação da criança em brincadeiras e uma longa conversa com os pais para colher o histórico completo. O diagnóstico diferencial é a chave: é preciso saber se o atraso é primário (um TDL, por exemplo) ou secundário a outra condição, como o autismo ou a deficiência intelectual, pois o plano de tratamento será completamente diferente para cada caso.

Intervenção Precoce: a chave para mudar o futuro

Confirmado o diagnóstico, a recomendação é unânime entre os especialistas: iniciar a intervenção o mais rápido possível. Os primeiros anos de vida são um período de intensa neuroplasticidade, quando o cérebro está mais apto a criar conexões. A intervenção precoce, definida pela ASHA como um sistema de suporte para crianças de 0 a 3 anos, aproveita essa janela de oportunidade para maximizar o potencial de desenvolvimento da criança [8].

“A terapia fonoaudiológica é o pilar do tratamento. Mas ela não pode ser vista como uma aula de uma hora, duas vezes por semana. O sucesso da terapia depende fundamentalmente do envolvimento da família”, afirma a otorrino. “Meu papel, e o do fonoaudiólogo, é também o de capacitar os pais, transformá-los em agentes terapêuticos no dia a dia. Ensinamos estratégias para serem usadas durante o banho, a refeição, a brincadeira. A terapia tem que acontecer o tempo todo, de forma natural e integrada à rotina da criança.”

As abordagens são baseadas no lúdico, usando os interesses da criança para estimular a comunicação. O objetivo não é forçar a fala, mas criar a necessidade e o prazer de se comunicar, seja através de palavras, gestos ou outros meios, construindo gradualmente as bases para uma linguagem mais complexa e funcional.

Transformando a rotina em estímulo: dicas práticas para o dia a dia

Enquanto a terapia especializada é fundamental, o ambiente em que a criança vive é o terreno onde a linguagem floresce. Criar um cotidiano rico em interações e estímulos comunicativos é uma tarefa para todos que convivem com a criança.

“A dica de ouro é: menos tela, mais interação. A comunicação se aprende na troca, no olho no olho, na brincadeira conjunta. O tablet e a televisão são vias de mão única, não há troca, não há resposta. Desligue os eletrônicos e sente no chão para brincar com seu filho. Narre a brincadeira, cante, leia um livro. É nessa interação de qualidade que a mágica acontece”, aconselha a especialista.

Estratégias para pais e cuidadores:

Converse o tempo todo: Descreva o que estão fazendo juntos, desde a troca de fraldas até o preparo do jantar.

Descreva o que estão fazendo juntos, desde a troca de fraldas até o preparo do jantar. Leia diariamente: Faça da leitura um hábito. Aponte para as figuras, imite os sons dos animais e faça perguntas sobre a história.

Faça da leitura um hábito. Aponte para as figuras, imite os sons dos animais e faça perguntas sobre a história. Dê tempo para a criança responder: Evite a ansiedade de completar as frases por ela. O silêncio é parte do processo de comunicação.

Estratégias para educadores:

Crie uma sala de aula comunicativa: Promova atividades em grupo e cantinhos temáticos que incentivem a conversação e o jogo simbólico.

Promova atividades em grupo e cantinhos temáticos que incentivem a conversação e o jogo simbólico. Faça perguntas abertas: Em vez de perguntas de “sim” ou “não”, opte por aquelas que começam com “o que”, “onde”, “por que”, incentivando respostas mais elaboradas.

Em vez de perguntas de “sim” ou “não”, opte por aquelas que começam com “o que”, “onde”, “por que”, incentivando respostas mais elaboradas. Mantenha uma parceria com a família: Compartilhe suas observações sobre o desenvolvimento da criança e trabalhem em conjunto para apoiá-la.

O desenvolvimento da linguagem é uma das jornadas mais complexas e importantes da infância. Navegar por ela exige informação de qualidade, observação atenta e, acima de tudo, ação. A mensagem da ciência e dos especialistas é clara: na dúvida, não espere. A intervenção precoce pode mudar drasticamente a trajetória de desenvolvimento de uma criança, minimizando dificuldades futuras e abrindo portas para o sucesso acadêmico e social.

“A maior barreira que enfrentamos ainda é a desinformação e o medo. Pais, não tenham receio de procurar ajuda. Professores, não hesitem em orientar uma família. Um diagnóstico não é um rótulo, mas um mapa que nos permite traçar o melhor caminho para ajudar aquela criança a atingir todo o seu potencial. E o tempo, na primeira infância, é o nosso recurso mais precioso”, conclui a Dra. Milene Bissoli.

