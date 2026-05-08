Audiência pública com comunidades tradicionais discute criação de corredor ecológico entre PR e SP

Antiga Trilha do Telégrafo, entre Guaraqueçaba e Cananeia, passa por territórios onde vivem comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas

As prefeituras de Guaraqueçaba (PR e Cananéia (SP) convidam comunidades rurais para participar de audiências públicas que vão apresentar a proposta de requalificação da antiga Trilha do Telégrafo — um caminho histórico entre as localidades de Batuva e Santa Maria.

Arte: Divulgação

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Segundo a convocação das prefeituras, antes da colonização, a trilha já era utilizada por povos originários, ligando o litoral ao interior do continente. Mais tarde, foi aproveitada no período imperial para a passagem de tropas e para a implantação da rede do telégrafo, ajudando a integrar o Brasil.

Hoje, esse mesmo caminho passa por territórios onde vivem comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas, que historicamente dependeram desse acesso para se deslocar, manter laços familiares e garantir sua sobrevivência.

“Mas o estado atual de abandono da estrada de menos de 7 quilômetros de extensão tem dificultado — e em muitos pontos até impedido — a passagem de quem mais precisa”, diz a convocação.

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As prefeituras buscam apoio das comunidades para transformar a antiga trilha num corredor turístico, que, segundo elas, trará diversos benefícios: para milhares de pessoas da região:

mais acesso e mobilidade para as famílias;

fortalecimento do turismo de base comunitária;

geração de renda e oportunidades;

ainda mais cuidado com o meio ambiente, organizando o uso e reduzindo os impactos atuais.

📢 AUDIÊNCIA PÚBLICA 📢

🗓️ 08 de maio (sexta-feira)

⏰ 09h

📍 Cananéia/SP – Centro Comunitário do Santa Maria

📍 Guaraqueçaba/PR – Bar da Nica – Estrada do Batuva

Saiba mais: Audiência Pública debate com comunidades tradicionais e originárias a requalificação da Trilha do Telégrafo – Conexão Agrovale