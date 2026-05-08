Audiência pública com comunidades tradicionais discute criação de corredor ecológico entre PR e SP
Antiga Trilha do Telégrafo, entre Guaraqueçaba e Cananeia, passa por territórios onde vivem comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas
As prefeituras de Guaraqueçaba (PR e Cananéia (SP) convidam comunidades rurais para participar de audiências públicas que vão apresentar a proposta de requalificação da antiga Trilha do Telégrafo — um caminho histórico entre as localidades de Batuva e Santa Maria.
Segundo a convocação das prefeituras, antes da colonização, a trilha já era utilizada por povos originários, ligando o litoral ao interior do continente. Mais tarde, foi aproveitada no período imperial para a passagem de tropas e para a implantação da rede do telégrafo, ajudando a integrar o Brasil.
Hoje, esse mesmo caminho passa por territórios onde vivem comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas, que historicamente dependeram desse acesso para se deslocar, manter laços familiares e garantir sua sobrevivência.
“Mas o estado atual de abandono da estrada de menos de 7 quilômetros de extensão tem dificultado — e em muitos pontos até impedido — a passagem de quem mais precisa”, diz a convocação.
As prefeituras buscam apoio das comunidades para transformar a antiga trilha num corredor turístico, que, segundo elas, trará diversos benefícios: para milhares de pessoas da região:
- mais acesso e mobilidade para as famílias;
- fortalecimento do turismo de base comunitária;
- geração de renda e oportunidades;
- ainda mais cuidado com o meio ambiente, organizando o uso e reduzindo os impactos atuais.
📢 AUDIÊNCIA PÚBLICA 📢
🗓️ 08 de maio (sexta-feira)
⏰ 09h
📍 Cananéia/SP – Centro Comunitário do Santa Maria
📍 Guaraqueçaba/PR – Bar da Nica – Estrada do Batuva
Saiba mais: Audiência Pública debate com comunidades tradicionais e originárias a requalificação da Trilha do Telégrafo – Conexão Agrovale