Audiência pública nesta terça debate oceanos e sustentabilidade no Litoral do Paraná

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Objetivo do evento na Assembleia Legislativa é construir estratégias para conciliar desenvolvimento econômico, conservação ambiental e qualidade de vida conforme a Agenda 2030

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

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No mês em que se celebram o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia Mundial do Oceano, o deputado estadual Goura (PDT) convida todos a participarem da audiência pública “Sustentabilidade e Saúde Oceânica: Desafios da Década do Oceano no Paraná”, nesta terça-feira (23), no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), a partir das 9h.

“Vamos reunir ciência, gestão pública, comunidades tradicionais, setor produtivo e sociedade civil para construir caminhos concretos para o desenvolvimento sustentável do litoral paranaense”, justifica Goura.

Para o deputado, essa audiência é muito importante para promover o diálogo entre diferentes setores estratégicos com o objetivo de formular soluções integradas voltadas ao futuro socioambiental e econômico do litoral.

Instituições parceiras

A audiência pública é organizada pelo Mandato Goura, em parceria com o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC/UFPR), o Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (LAGEAMB/UFPR) e instituições parceiras.

O debate vai tratar de agendas globais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, a Década do Oceano da Unesco e o reconhecimento internacional da Mata Atlântica, reforçando o potencial do Paraná como referência em soluções integradas para a sustentabilidade.

Entre os objetivos da audiência está apontar como o Litoral do Paraná pode integrar economia, avanços sociais, valorização cultural e proteção ambiental, transformando sua biodiversidade, seus modos de vida e seus ecossistemas em base para um desenvolvimento sustentável, justo e colaborativo.

“Mais do que um espaço de reflexão, queremos transformar o diálogo em ação, construindo propostas concretas, como uma Agenda Permanente pelo Litoral Vivo e uma Carta do Litoral do Paraná”, destaca o deputado Goura, como resultado da audiência pública.

Participantes

A audiência reunirá Camila Domit (LEC-UFPR), que abordará a relevância global e a biodiversidade do litoral paranaense; Eduardo Vedor (Lageamb-UFPR), com uma análise sobre território caiçara e transformações socioambientais; e representantes da Adapar, que discutirão saúde ambiental e defesa sanitária.

Na sequência, participam André Cattani, com foco em inovação e soluções para o desenvolvimento sustentável, e Ricardo (SPVS), que apresentará a experiência da Grande Reserva Mata Atlântica como estratégia de conservação e desenvolvimento territorial.

Encerram a programação representantes do Fórum de Comunidades Tradicionais e Povos Originários de Guaraqueçaba, trazendo ao debate pesca artesanal, modos de vida tradicionais, direitos territoriais e participação social.