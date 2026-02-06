Baile do Fandango leva a folia do carnaval para a Ilha do Mel

Ação faz parte da e busca fortalecer a cultura fandangueira no Paraná

Fotos: Divulgação / Mandicuera

Pela primeira vez, a Ilha do Mel será palco do Baile do Fandango de Paranaguá. No dia 16 de fevereiro, a Associação de Cultura Popular Mandicuera levará à ilha o “Entrudo de Carnaval – Baile Amanhece de Fandango Caiçara”.

“Esta é uma das várias ações da Festa do Fandango, que serão realizadas ao longo do ano, como bailes, oficinas, palestras, vivências. E nada melhor do que começar pela nossa Ilha do Mel, um lugar maravilhoso do nosso território caiçara. Os moradores são os maiores interessados”, destaca Mariana Zanette, coordenadora da Festa do Fandango. Segundo Mariana, todas as atividades serão concluídas em novembro, com a realização da 17ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá.

O entrudo foi uma festa popular portuguesa trazida ao Brasil no período colonial, considerada o precursor do carnaval brasileiro, sendo a principal manifestação carnavalesca até meados do século XIX.

A festa acontece no Trapiche de Brasília, a partir das 22h, com apresentações dos grupos fandangueiros Mandicuera, Mestre Eugênio, Dona Mariquinha e Mucunã. O evento é uma produção de Mariana Zanette e coprodução da Associação de Cultura Popular Mandicuera.

No dia da festa, a cozinha, a venda e a comercialização de bebidas e comidas serão de responsabilidade da Associação de Moradores dos Nativos da Ilha do Mel (ANIMPO). O encerramento do evento será marcado por um baile a bordo do Barco Charmoso, que fará o transporte dos participantes de volta a Paranaguá.

O público do continente interessado em participar poderá adquirir passagens de ida e volta, com direito a café da manhã, no valor de R$ 120,00. Serão disponibilizadas 140 vagas.

O evento conta com o apoio da ANIMPO e da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A realização é do Paraná Festivais, Hotmilk, PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, Cultura Paraná, Sistema Nacional de Cultura (SNC), Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura e Governo Federal.

Conhecendo a tradição

O fandango caiçara é uma manifestação cultural tradicional do povo caiçara que reúne música, dança, canto, poesia e convivência comunitária, típica do litoral do Paraná, sul de São Paulo e norte de Santa Catarina. Esta tradição cultural é tão presente no Paraná, que em fevereiro deste ano a Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá tornou-se Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. De acordo com o Projeto de Lei 508/2025, a festa foi incluída no calendário oficial de eventos.

Entrudo de Carnaval – Baile Amanhece de Fandango Caiçara

Data: 16 de fevereiro

Horário: a partir das 22h

Local: Trapiche de Brasília – Ilha do Mel

Ingresso: gratuito

Valor da viagem (passagens + café da manhã): R$120,00

Reserva de viagem: com o Juliano pelo número (41) 98420-3394