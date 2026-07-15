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Bodyboarding movimenta Pontal do Paraná com etapa do Circuito Brasileiro Pro/Open 2026

Redação

Competição será realizada entre os dias 16 e 19 de julho, no Balneário Ipanema, reunindo alguns dos principais atletas da modalidade

Foto: Arquivo PMPR

Pontal do Paraná será palco de mais um grande evento esportivo nacional. Entre os dias 16 e 19 de julho, o Balneário Ipanema recebe a 3ª etapa do Circuito Brasileiro Pro/Open de Bodyboarding 2026, integrando também a 4ª edição do Paraná Bodyboarding Pro, realizada em parceria com o Governo do Estado do Paraná, na programação dos Jogos de Aventura e Natureza, e apoio da Prefeitura Municipal. O evento reunirá atletas de diversas regiões do Brasil em disputas que prometem movimentar o litoral paranaense.

A competição contará com as categorias Profissional Masculino, Profissional Feminino, Open Masculino, Open Feminino, Sub-18 Masculino e Sub-18 Feminino, reunindo competidores de alto nível técnico em uma das praias mais tradicionais do município para a prática dos esportes de ondas.

Entre os destaques desta edição estão a presença de grandes nomes da modalidade, como a campeã mundial Neymara Carvalho e o campeão pan-americano brasileiro Eder Luciano, além de diversos atletas que representam a elite do bodyboarding brasileiro. As baterias terão início na quinta-feira (16), às 7h30, e as finais serão disputadas no domingo (19).

Segundo Andrio Costa, presidente da Federação Paranaense de Bodyboarding, a expectativa é de mais uma grande edição da competição.

“Nossa expectativa é muito alta. Agradecemos a parceria da Prefeitura de Pontal do Paraná, do prefeito Rudão Gimenes, do secretário municipal de Esporte e Juventude, Eduardo Saçaki, e do Governo do Estado do Paraná, que tornam possível promover um evento nacional em nosso município, ampliando as oportunidades para os atletas paranaenses. O espetáculo está garantido e esperamos todos a partir de quinta-feira para acompanhar as disputas, com as finais acontecendo no domingo.”

Além das disputas nas ondas, a programação contará com um momento especial para os amantes do esporte. No dia 17 de julho, às 19h, no Cabala Beach, será realizado o lançamento pré-mundial do filme “Sobreviver 3”, produção que encerra a trilogia sobre a história do bodyboarding brasileiro, retratando a evolução da modalidade desde seus primeiros anos até os dias atuais. A exibição será aberta ao público.

3ª etapa do Circuito Brasileiro Pro/Open de Bodyboarding 2026

Data: 16 a 19 de julho

Local: Balneário Ipanema – Pontal do Paraná

Categorias:

• Profissional Masculino

• Profissional Feminino

• Open Masculino

• Open Feminino

• Sub-18 Masculino

• Sub-18 Feminino

Redação
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