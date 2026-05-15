Bombeiros realizam simulado de descarrilamento de trem na Serra do Mar

O treinamento reuniu bombeiros militares, equipes de atendimento pré-hospitalar e instituições parceiras em um cenário de difícil acesso

Foto: CBMPR

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) realizou nesta quinta-feira (14) um simulado de descarrilamento de trem de passageiros com múltiplas vítimas na Estação Férrea do Marumbi, em Morretes, na Serra do Mar. O treinamento reuniu bombeiros militares, equipes de atendimento pré-hospitalar e instituições parceiras em um cenário de difícil acesso, com o objetivo de aperfeiçoar a atuação integrada em ocorrências ferroviárias de grande complexidade.

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A simulação previu o descarrilamento de uma composição com 10 vítimas no interior do vagão. Durante o exercício, as equipes aplicaram protocolos de triagem de vítimas, atendimento pré-hospitalar e gerenciamento de crise utilizados em ocorrências classificadas como Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), cenário em que o número de feridos supera a capacidade de resposta local imediata. Também foi empregado o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), utilizado para coordenar as ações das equipes envolvidas.

Participaram da atividade bombeiros dos quartéis de Morretes, Antonina e Paranaguá, tripulação do helicóptero Arcanjo 01, além de equipes do Siate, Samu, concessionária Rumo Logística, empresa Serra Verde Express e Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo). Também foram acionados, em caráter comunicativo, as Polícias Militar, Civil e Científica, o Instituto Água e Terra (IAT) e a Defesa Civil. No total, entre participantes diretos e indiretos, mais de 100 pessoas participaram da simulação.

Foto: CBMPR

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Segundo o comandante do 8º Batalhão de Bombeiro Militar, tenente-coronel Douglas Martim Konflanz, o principal objetivo do treinamento foi preparar as equipes para um ambiente operacional com características diferentes das ocorrências urbanas tradicionais. “Em determinados pontos da malha ferroviária, o acesso só é possível pela própria linha férrea ou por trilhas. O simulado permite que as equipes treinem em um ambiente bastante adverso e aperfeiçoem a chegada até as vítimas de maneira mais rápida e segura”, afirmou.

Durante a operação, os bombeiros utilizaram autos de linha da Rumos, veículos adaptados para circulação sobre os trilhos e frequentemente empregados em atendimentos na região da Serra do Mar. Os equipamentos permitiram o deslocamento das equipes e a remoção simulada de vítimas em trechos de acesso restrito. O Arcanjo 01 também foi mobilizado para simular o transporte aeromédico de pacientes em estado grave.

Foto: CBMPR

Além de testar protocolos operacionais, o treinamento teve como foco a avaliação do tempo-resposta das equipes e da comunicação entre os órgãos envolvidos.

De acordo com o tenente-coronel Douglas, o cenário ferroviário exige planejamento específico devido ao fluxo de passageiros e às características geográficas da região. “A ligação ferroviária entre Curitiba e Morretes movimenta milhares de passageiros aos finais de semana. Em uma ocorrência dessa natureza, a integração entre instituições públicas e privadas é fundamental para garantir uma resposta rápida e organizada”, destacou.

Os simulados de IMV são utilizados como ferramenta de capacitação para preparar equipes de emergência diante de ocorrências complexas e de grande porte. Em ambientes controlados, os profissionais conseguem aperfeiçoar técnicas de atendimento, corrigir falhas operacionais e fortalecer a atuação conjunta entre os diferentes órgãos de resposta.

Foto: CBMPR

MORRETES – Em março, moradores do bairro Floresta, em Morretes, também participaram de um exercício simulado, mas nesse caso de resposta a um cenário crítico de inundação e deslizamento. A atividade envolveu mais de 40 profissionais da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Corpo de Bombeiros Militar e prefeitura do município.

Foram reproduzidas situações com resgate a moradores com problemas de saúde, emissão de cell broadcast, evacuação de casas e abertura de abrigo em espaço seguro. A população local foi previamente avisada sobre todas as atividades. O exercício permitiu a revisão de protocolos e correção de eventuais falhas para o aprimoramento de procedimentos.