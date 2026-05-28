Caiobá vive valorização imobiliária histórica e recebe nova unidade da Apolar

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Avanço da infraestrutura e alta na procura por imóveis impulsionam nova fase de desenvolvimento no litoral paranaense

O litoral paranaense vive uma transformação que vai além das temporadas de verão. Nos últimos anos, a região passou a concentrar investimentos em infraestrutura, mobilidade e revitalização urbana, mudanças que vêm impulsionando a economia local e acelerando a valorização do mercado imobiliário em cidades como Matinhos, Caiobá e Guaratuba.

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Em Caiobá, o movimento já aparece nos números. Em menos de seis anos, o valor do metro quadrado mais que dobrou: saiu da faixa de R$ 4,5 mil antes de 2020 para patamares entre R$ 8,5 mil e R$ 9 mil em 2026, com imóveis de alto padrão ultrapassando R$ 15 mil por metro quadrado em regiões premium. O cenário acompanha o crescimento da demanda por imóveis no Litoral, estimada pelo setor entre 20% e 30% após as obras de revitalização da orla de Matinhos e da Ponte de Guaratuba.

A transformação do Litoral também alterou o perfil dos compradores. O que antes era visto majoritariamente como destino de veraneio passou a atrair moradores permanentes, investidores e famílias interessadas em qualidade de vida, mobilidade e valorização patrimonial. O movimento é impulsionado pela ampliação da infraestrutura urbana, pela maior conexão com Curitiba e pelo crescimento de empreendimentos voltados ao público de médio e alto padrão.

É nesse contexto que a Apolar Imóveis inaugura nesta sexta-feira (29) uma nova unidade em Caiobá, localizada na Rua Rio Branco, 295. Com a abertura, a rede passa a contar com cinco unidades distribuídas pelo litoral paranaense — Pontal do Paraná, Balneário Betaras, Guaratuba, Caiobá 1 e agora Caiobá 2 — ampliando sua presença em uma das regiões mais aquecidas do mercado imobiliário do Sul do Brasil.

“As transformações que o Litoral vem recebendo nos últimos anos mudaram completamente a percepção sobre a região. Caiobá deixou de ser apenas um destino de verão e passou a atrair pessoas interessadas em investimento, qualidade de vida e permanência mais frequente no Litoral. Hoje existe uma dinâmica econômica muito mais ativa ao longo de todo o ano”, afirma Marco Vieira, diretor de Franquias e Expansão Brasil da Apolar Imóveis.

Entre os principais fatores apontados pelo setor para esse novo ciclo de valorização estão as obras de revitalização da orla de Matinhos, que ampliaram a faixa de areia em 6,3 quilômetros, as melhorias viárias e, principalmente, a Ponte de Guaratuba. A estrutura, aguardada há décadas, fortaleceu a integração do Litoral com a Região Metropolitana de Curitiba e ampliou o potencial de desenvolvimento econômico da região.

Os reflexos também são percebidos na construção civil. Apenas em Guaratuba, foram emitidos 401 alvarás de construção em 2025, média superior a um novo projeto por dia. Atualmente, a cidade soma cerca de 40 edifícios em construção, muitos deles voltados ao segmento de alto padrão.

A nova unidade da Apolar foi estruturada para atender demandas de compra, venda, locação e administração de imóveis no Litoral, com equipe especializada no mercado local e foco no atendimento de clientes, investidores e proprietários. A expansão faz parte da estratégia da rede de ampliar presença em regiões que registram crescimento econômico e forte valorização imobiliária.

Fundada em 1969 e pioneira no franchising imobiliário no Brasil desde 1996, a Apolar conta atualmente com mais de 90 unidades franqueadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, além de acumular onze prêmios da Associação Brasileira de Franchising (ABF).