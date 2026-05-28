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Caiobá vive valorização imobiliária histórica e recebe nova unidade da Apolar

Redação

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Avanço da infraestrutura e alta na procura por imóveis impulsionam nova fase de desenvolvimento no litoral paranaense

O litoral paranaense vive uma transformação que vai além das temporadas de verão. Nos últimos anos, a região passou a concentrar investimentos em infraestrutura, mobilidade e revitalização urbana, mudanças que vêm impulsionando a economia local e acelerando a valorização do mercado imobiliário em cidades como Matinhos, Caiobá e Guaratuba.

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Em Caiobá, o movimento já aparece nos números. Em menos de seis anos, o valor do metro quadrado mais que dobrou: saiu da faixa de R$ 4,5 mil antes de 2020 para patamares entre R$ 8,5 mil e R$ 9 mil em 2026, com imóveis de alto padrão ultrapassando R$ 15 mil por metro quadrado em regiões premium. O cenário acompanha o crescimento da demanda por imóveis no Litoral, estimada pelo setor entre 20% e 30% após as obras de revitalização da orla de Matinhos e da Ponte de Guaratuba.

A transformação do Litoral também alterou o perfil dos compradores. O que antes era visto majoritariamente como destino de veraneio passou a atrair moradores permanentes, investidores e famílias interessadas em qualidade de vida, mobilidade e valorização patrimonial. O movimento é impulsionado pela ampliação da infraestrutura urbana, pela maior conexão com Curitiba e pelo crescimento de empreendimentos voltados ao público de médio e alto padrão.

É nesse contexto que a Apolar Imóveis inaugura nesta sexta-feira (29) uma nova unidade em Caiobá, localizada na Rua Rio Branco, 295. Com a abertura, a rede passa a contar com cinco unidades distribuídas pelo litoral paranaense — Pontal do Paraná, Balneário Betaras, Guaratuba, Caiobá 1 e agora Caiobá 2 — ampliando sua presença em uma das regiões mais aquecidas do mercado imobiliário do Sul do Brasil.

Pontal Arraiá Caiçara 2026 desk

“As transformações que o Litoral vem recebendo nos últimos anos mudaram completamente a percepção sobre a região. Caiobá deixou de ser apenas um destino de verão e passou a atrair pessoas interessadas em investimento, qualidade de vida e permanência mais frequente no Litoral. Hoje existe uma dinâmica econômica muito mais ativa ao longo de todo o ano”, afirma Marco Vieira, diretor de Franquias e Expansão Brasil da Apolar Imóveis.

Pontal Arraiá Caiçara 2026 mob

Entre os principais fatores apontados pelo setor para esse novo ciclo de valorização estão as obras de revitalização da orla de Matinhos, que ampliaram a faixa de areia em 6,3 quilômetros, as melhorias viárias e, principalmente, a Ponte de Guaratuba. A estrutura, aguardada há décadas, fortaleceu a integração do Litoral com a Região Metropolitana de Curitiba e ampliou o potencial de desenvolvimento econômico da região.

Os reflexos também são percebidos na construção civil. Apenas em Guaratuba, foram emitidos 401 alvarás de construção em 2025, média superior a um novo projeto por dia. Atualmente, a cidade soma cerca de 40 edifícios em construção, muitos deles voltados ao segmento de alto padrão.

A nova unidade da Apolar foi estruturada para atender demandas de compra, venda, locação e administração de imóveis no Litoral, com equipe especializada no mercado local e foco no atendimento de clientes, investidores e proprietários. A expansão faz parte da estratégia da rede de ampliar presença em regiões que registram crescimento econômico e forte valorização imobiliária.

Fundada em 1969 e pioneira no franchising imobiliário no Brasil desde 1996, a Apolar conta atualmente com mais de 90 unidades franqueadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, além de acumular onze prêmios da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

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