Calorão dá uma trégua depois de duas semanas de calorão

Calor intenso atingiu Litoral e demais regiões do Estado | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

Uma frente fria se aproximou do Paraná e do Sul do Brasil neste fim de semana, e a partir de segunda-feira (10) as temperaturas finalmente devem cair, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental). A diminuição das temperaturas vem depois de duas semanas extremamente quentes no Estado, com cidades atingindo recordes de temperatura.

Neste domingo ainda faz calor em todas as regiões. “No final de semana, com a formação de uma frente fria na altura Sul do País, ventos de norte mais aquecidos entram no Estado elevando ainda mais as temperaturas”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

A diminuição das temperaturas deve, finalmente, chegar na próxima semana. “Na segunda-feira as temperaturas máximas entrarão em declínio inicialmente nas áreas mais ao Sul e Leste do Estado, incluindo o Litoral. Ao longo da semana essa redução alcançará os demais setores do Paraná”, afirma.

Calorão

Do dia 26 de fevereiro até a terça-feira de Carnaval, 4 de março, um quadro próximo a uma onda de calor foi percebido em várias cidades do Estado. Esse fenômeno é caracterizado por 5°C acima da média por pelo menos cinco dias seguidos.

“Fevereiro foi bastante quente em todo o Estado com temperaturas até 2°C acima da média histórica. Em Curitiba desde o dia 9 de fevereiro até o início de março a temperatura máxima média também ficou acima da média histórica. Nos últimos dias, perto da costa Sul, até a temperatura da água do mar ficou mais elevada: 2°C a 3°C acima da média. Isso também favoreceu que as temperaturas ficassem altas. Um bloqueio atmosférico (massa de ar quente e seco) ficou estagnado sobre o Sul do País”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.