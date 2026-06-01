Caminhada na praia reúne mais de 200 participantes em Pontal do Paraná

Percurso de 10 quilômetros entre praia, calçadão e dunas promoveu integração, lazer e contato com a natureza

Fotos: Jackeline Costa e Clovis Santos / PMPPR

Os amantes do ecoturismo participaram, na manhã de domingo (31), da Caminhada na Natureza – Circuito Brisa do Mar, realizada em Pontal do Paraná.

O evento reuniu 210 participantes em um percurso de aproximadamente 10 quilômetros, promovendo atividade física, contato com a natureza e integração entre moradores e visitantes.

A concentração teve início às 6h30, no calçadão do balneário Santa Terezinha. O trajeto seguiu pela orla até o balneário Ipanema, passando por trechos de praia, calçadão e dunas, permitindo aos caminhantes apreciar as paisagens características do litoral paranaense.

Durante o percurso, os participantes contaram com três pontos de apoio para hidratação e descanso, garantindo mais conforto e segurança ao longo da caminhada.

A secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, ressaltou que a caminhada contribui para aproximar as pessoas das belezas naturais de Pontal do Paraná e ampliar a divulgação dos atrativos locais.

“A Caminhada na Natureza é uma oportunidade para que moradores e turistas conheçam de perto os nossos atrativos, vivenciem experiências ao ar livre e apreciem a riqueza ambiental do município. Além de incentivar hábitos saudáveis, a atividade contribui para a divulgação do potencial turístico de Pontal do Paraná e para a valorização dos nossos espaços naturais”, afirmou.

O prefeito Rudão Gimenes destacou a importância de ações que incentivam o contato com a natureza e ampliam a visibilidade dos atrativos turísticos do município. “A Caminhada na Natureza proporciona uma experiência de integração com o nosso litoral, reunindo moradores e visitantes em um momento de lazer, bem-estar e contato com o meio ambiente. Além de promover qualidade de vida, iniciativas como essa ajudam a divulgar as belezas naturais de Pontal do Paraná e contribuem para o desenvolvimento do turismo ao longo de todo o ano”, afirmou.

A Caminhada na Natureza integra as ações de turismo sustentável desenvolvidas no município, proporcionando experiências que unem lazer, qualidade de vida e contato direto com a natureza, além de incentivar a descoberta dos atrativos que fazem parte do litoral de Pontal do Paraná.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), o Ecobooking – Sistema de Gestão de Turismo e o programa Caminhadas na Natureza Paraná.