Caminhoneiro sobrevive a grave acidente na Serra do Mar: “um milagre”

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Vídeo mostra caminhão praticamente destruído e comentário informa que motorista estava juntando “suas coisas” que caíram na pista

Vídeo: Grupo BR 277

A BR-277 ficou totalmente interditada no km 41, em Morretes, nesta manhã de sábado (4) devido a um grave acidente.

Por volta das 11h30, a pista no sentido Curitiba já estava liberada. No sentido Paranaguá, a rodovia seguia bloqueada, “sem previsão para liberação”, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao meio-dia, os dois sentidos foram interditados para limpeza da pista.

Segundo a PRF, um caminhão carregado com óleo vegetal tombou na altura da Serra do Mar. Equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro presta apoio a ocorrência.

Vídeo feito por um motorista que passava no local mostra a gravidade da colisão pelas imagens do veículo. “Olha isso, se não é um milagre”, comenta. “O cara está vivo, está ali na pista, juntando as coisas dele”, completa.

Vídeo: Polícia Rodoviária Federal