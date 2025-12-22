Campanha digital de Guarapuava é premiada em congresso nacional de marketing político

Foto: Divulgação

A campanha digital que levou Denilson Baitala (PL) à Prefeitura de Guarapuava foi premiada no Congresso de Marketing Político (CAMP), um dos principais eventos do setor no Brasil. O trabalho recebeu o Prêmio Ouro na categoria Melhor Campanha de Mídia Digital em municípios com até 200 mil habitantes.

A estratégia foi desenvolvida pelos publicitários Gustavo Hauer e Dani Dalzotto e concorreu com campanhas de diferentes regiões do país. Segundo os responsáveis, a campanha teve atuação concentrada exclusivamente no ambiente digital.

O planejamento incluiu ações de segmentação por comportamento, produção de conteúdo direcionado e estímulo ao engajamento nas redes sociais, ampliando o alcance das mensagens durante o período eleitoral. De acordo com Gustavo Hauer, a comunicação também incorporou a polarização como elemento de mobilização do eleitorado.

A agência BN3 foi responsável pela operação de tráfego pago e pela análise de dados, o que permitiu ajustes em tempo real ao longo da campanha. Essa estratégia foi intensificada na reta final, após a desistência do então candidato Samuel Ribas (UB) poucas horas antes da votação.

Denilson Baitala venceu a eleição com uma diferença de 61 votos. O trabalho foi posteriormente inscrito no CAMP e passou por avaliação técnica ao lado de outras campanhas nacionais. Para os organizadores do projeto, o reconhecimento evidencia o papel da comunicação digital estratégica nas disputas eleitorais locais e aponta caminhos para campanhas em municípios de médio porte.