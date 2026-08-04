Capitania dos Portos realiza Curso de Pescador Profissional em Pontal do Paraná
Formação na Colônia de Pescadores permite obter a “Caderneta Verde”, documento marítimo obrigatório a trabalhar a bordo de embarcações de pesca
Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Aquaviários – Pescador Profissional Nível 1 (CFAQ-POP1/MOP1) em Pontal do Paraná, “uma oportunidade para quem deseja se qualificar e atuar com ainda mais segurança, conhecimento e profissionalismo na atividade pesqueira, destaca a Capitania dos Portos do Paraná, órgão da Marinha do Brasil.
A formação possibilita a obtenção da “Caderneta Verde da Capitania”, a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do pescador profissional, documento marítimo obrigatório, emitido pela Marinha do Brasil. O CIR habilita a trabalhar a bordo de embarcações de pesca. Ela difere da licença de pesca (RGP), focando na qualificação profissional e registro de embarque.
O curso prepara profissionais para ingresso na Marinha Mercante como aquaviários do 3º Grupo – pescadores, seção de convés e de máquinas, com inscrição na categoria pescador profissional (POP1) e/ou motorista de pesca (MOP 1).
As inscrições vão até 17 de agosto e as aulas serão de 14 a 28 de setembro. O valor do curso e do exame é de R$ 8,00 e a CIR é gratuita. As informação para obtenção da guia e inscrição estão no edital, com link no final deste texto.
A realização é da Capitania dos Portos do Paraná em parceria com Colônia de Pescadores Z-5 e a Prefeitura Municipal.
Curso para Caderneta Verde da Capitania – CIR
Inscrições para o processo seletivo:
De 16/07/2026 a 17/08/2026
Período do curso:
De 14/09/2026 a 28/09/2026
Local:
Sede da Colônia de Pescadores
Rua Sereia, s/n – Shangri-lá
Pontal do Paraná
Mais informações:
(41) 93500-7992
Acesse o edital