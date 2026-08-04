Capitania dos Portos realiza Curso de Pescador Profissional em Pontal do Paraná

Formação na Colônia de Pescadores permite obter a “Caderneta Verde”, documento marítimo obrigatório a trabalhar a bordo de embarcações de pesca

Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Aquaviários – Pescador Profissional Nível 1 (CFAQ-POP1/MOP1) em Pontal do Paraná, “uma oportunidade para quem deseja se qualificar e atuar com ainda mais segurança, conhecimento e profissionalismo na atividade pesqueira, destaca a Capitania dos Portos do Paraná, órgão da Marinha do Brasil.

A formação possibilita a obtenção da “Caderneta Verde da Capitania”, a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do pescador profissional, documento marítimo obrigatório, emitido pela Marinha do Brasil. O CIR habilita a trabalhar a bordo de embarcações de pesca. Ela difere da licença de pesca (RGP), focando na qualificação profissional e registro de embarque.

O curso prepara profissionais para ingresso na Marinha Mercante como aquaviários do 3º Grupo – pescadores, seção de convés e de máquinas, com inscrição na categoria pescador profissional (POP1) e/ou motorista de pesca (MOP 1).

As inscrições vão até 17 de agosto e as aulas serão de 14 a 28 de setembro. O valor do curso e do exame é de R$ 8,00 e a CIR é gratuita. As informação para obtenção da guia e inscrição estão no edital, com link no final deste texto.

A realização é da Capitania dos Portos do Paraná em parceria com Colônia de Pescadores Z-5 e a Prefeitura Municipal.

Curso para Caderneta Verde da Capitania – CIR

Inscrições para o processo seletivo:

De 16/07/2026 a 17/08/2026

Período do curso:

De 14/09/2026 a 28/09/2026

Local:

Sede da Colônia de Pescadores

Rua Sereia, s/n – Shangri-lá

Pontal do Paraná

Mais informações:

(41) 93500-7992

Acesse o edital

https://www.marinha.mil.br/cppr/s(…)POP1-MOP1-T1-PONTAL.pdf