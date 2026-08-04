Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Capitania dos Portos realiza Curso de Pescador Profissional em Pontal do Paraná

Redação

Formação na Colônia de Pescadores permite obter a “Caderneta Verde”, documento marítimo obrigatório a trabalhar a bordo de embarcações de pesca

Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Aquaviários – Pescador Profissional Nível 1 (CFAQ-POP1/MOP1) em Pontal do Paraná, “uma oportunidade para quem deseja se qualificar e atuar com ainda mais segurança, conhecimento e profissionalismo na atividade pesqueira, destaca a Capitania dos Portos do Paraná, órgão da Marinha do Brasil.

A formação possibilita a obtenção da “Caderneta Verde da Capitania”, a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do pescador profissional, documento marítimo obrigatório, emitido pela Marinha do Brasil. O CIR habilita a trabalhar a bordo de embarcações de pesca. Ela difere da licença de pesca (RGP), focando na qualificação profissional e registro de embarque.

O curso prepara profissionais para ingresso na Marinha Mercante como aquaviários do 3º Grupo – pescadores, seção de convés e de máquinas, com inscrição na categoria pescador profissional (POP1) e/ou motorista de pesca (MOP 1).

As inscrições vão até 17 de agosto e as aulas serão de 14 a 28 de setembro. O valor do curso e do exame é de R$ 8,00 e a CIR é gratuita. As informação para obtenção da guia e inscrição estão no edital, com link no final deste texto.

A realização é da Capitania dos Portos do Paraná em parceria com Colônia de Pescadores Z-5 e a Prefeitura Municipal.

📚 Curso para Caderneta Verde da Capitania – CIR

📅 Inscrições para o processo seletivo:

De 16/07/2026 a 17/08/2026

🗓️ Período do curso:

De 14/09/2026 a 28/09/2026

📍 Local:

Sede da Colônia de Pescadores

Rua Sereia, s/n – Shangri-lá

Pontal do Paraná

📞 Mais informações:

(41) 93500-7992

📄 Acesse o edital

https://www.marinha.mil.br/cppr/s(…)POP1-MOP1-T1-PONTAL.pdf

Redação
Leia também
Pontal do Paraná

Vet-Móvel atende em Pontal do Paraná nos dias 20 e 21; confira o calendário de todo o Litoral 

Litoral

Projeto ‘Olha o Clima, Litoral!’ vai restaurar até 15 hectares de manguezais e brejos no litoral do Paraná

Pontal do Paraná

Pontal do Paraná recebeu Enduro Equestre na única pista de praia do Brasil

Chamada

Lobo-marinho-do-sul reabilitado é devolvido ao mar no Paraná com transmissor para ser monitorado

Pontal do Paraná

Pontal do Paraná recebe etapa nacional de bodyboarding e atleta local conquista dois pódios

Chamada

Três chamadas podem destinar R$ 2,5 milhões para unidades de conservação no Litoral do Paraná