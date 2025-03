Carnaval continua em 4 cidades nesta terça: Guaratuba, Pontal, Antonina e Morretes

Segunda-feira de Carnaval em Guaratuba | foto: PMG

O Carnaval de Guaratuba, novamente, foi o destaque de público, nesta segunda-feira (3). Segundo estimativa da Polícia Militar, o público nos quatro palcos montados na avenida 29 de Abril chegou a 210 mil pessoas no pico, entre a meia noite e a 1h da madruga. A noite começou com o desfile dos blocos, da Escola de Samba Unidos de Guaratuba e numa nova versão da Banda de Guaratuba.

Matinhos, que teve seu último dia de Carnaval, atingiu cerca de 50 mil no pico, neste mesmo horário, também segundo a PM. A festa da noite foi a Carnafolia, com trio elétrico na avenida Atlântica.

Matinhos segunda-feira | foto: Edilson Tadeu GiordanoPMM

Por outro lado, Pontal do Paraná se destacou por um carnaval espalhado pelo balneários Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá, Pontal do Sul e Praia de Leste, além da matinê infantil em Ipanema e Pontal do Sul.

Antonina, teve baile infantil à tarde, seguido da Corrida Rústica das Escandalosas, Concurso das Escandalosas e das Charmosas, seguido de Baile Público até as 3h.

Em Morretes, a segunda-feira teve festa desde às 15h, com bandas, Escola de Samba da XV, Bloco Garibaldis e Sacis (de Curitiba), DJ e show da banda Chamavó.

Programação do último dia

O Carnaval termina nesta terça-feira (4) em quatro das sete cidades do Litoral: Guaratuba, Pontal do Paraná e Antonina Morretes. Confira a programação:

Guaratuba

Segunda-feira de Carnaval em Guaratuba | foto: PMG

Palco Sunset – Praça dos Namorados

Carnaval Infantil

15h30 – DJ Furto

16h – Dani e Gabriela

17h30 – DJ Furto

18h – Curte ai

19h30 – DJ

Pontal do Paraná

Segunda-feira de Carnaval Balneário Ipanema – Prefeitura de Pontal do Paraná – Caue Mendes

Das 21h às 2h

Praia de Leste – Banda Manga Lee e Bloco Japode no Trio Magia

Ipanema – DJ Alan no Trio Impacto

Morretes

15h – Música mecânica

16h – Bloco do Boneco / Bloco Infantil

17h30 – Banda Batucada Boa

19h – Banda Bom Rolê

23h – Banda Fernanda Liz

2h – Encerramento

Antonina

21h – Baile público com Banda Coração Brasil

1h20 – Show Nacional com Thaeme & Thiago

3h – Encerramento