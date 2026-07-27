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Centro de Apoio aos Motoboys melhora as condições de trabalho da categoria em Paranaguá

Redação

Espaço ao lado do Terminal Urbano oferece mais conforto, segurança e apoio aos profissionais que atuam diariamente no transporte de mercadorias e alimentos

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A Prefeitura de Paranaguá entregou, na tarde deste sábado, dia 25, o novo Centro de Apoio aos Motoboys (CAM), implantado ao lado do Terminal Urbano de Ônibus. A obra integra a programação comemorativa dos 378 anos do município e representa uma resposta a uma demanda apresentada pela categoria, oferecendo um espaço estruturado para descanso, apoio e melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam diariamente nas ruas da cidade.

O novo centro foi projetado para atender às necessidades dos entregadores durante a jornada de trabalho. O espaço conta com banheiro, área de descanso, mobiliário e pontos para recarga de celulares, ferramenta indispensável para a atividade. A iniciativa busca proporcionar mais conforto, segurança e dignidade aos motoboys, reconhecendo a importância do serviço prestado à população e ao comércio local.

Durante a solenidade, o prefeito Adriano Ramos destacou que o equipamento foi construído a partir do diálogo com os trabalhadores e reforça o compromisso da administração municipal em ouvir as demandas da comunidade. “Essa foi uma reivindicação dos próprios motoboys, uma categoria que cresceu muito e presta um serviço essencial a Paranaguá. Agora eles contam com um espaço para descansar, utilizar um banheiro, carregar o celular e aguardar uma nova entrega com mais conforto. É uma estrutura pensada para quem está todos os dias nas ruas trabalhando pela nossa cidade”, afirmou.

O prefeito ressaltou ainda, que o Centro de Apoio representa uma experiência inédita no município e poderá servir de referência para novas iniciativas.

“É o primeiro ponto de apoio para motoboys de Paranaguá. Vamos acompanhar os resultados e, se a iniciativa atender às expectativas da categoria, estudaremos a implantação de novos espaços em outras regiões da cidade”, disse o prefeito.

Durante o evento, Adriano Ramos lembrou que, ao longo do dia, a prefeitura também entregou a revitalização do Largo Cônego Alcindino, incluindo um novo ponto de apoio aos taxistas, reforçando os investimentos voltados aos trabalhadores que utilizam diariamente os espaços públicos.

O Centro de Apoio recebeu o nome de Matheus Putrick Lima, em homenagem ao motoboy, que perdeu a vida enquanto trabalhava. Em um momento de emoção, o prefeito prestou solidariedade à família e destacou que o espaço simboliza o reconhecimento e o respeito aos profissionais da categoria.

A presidente da Associação de Motoboys Os Lata, Jennifer Sampaio, afirmou que a entrega representa uma conquista construída coletivamente e aguardada há anos pelos trabalhadores.

“Esse espaço significa muito para todos nós. Agora teremos um local para nos proteger da chuva, carregar o celular, descansar e utilizar um banheiro. Parece algo simples, mas faz toda a diferença para quem passa o dia trabalhando nas ruas. É uma conquista de toda a categoria”, destacou.

Segundo Jennifer, a proposta nasceu dentro da própria associação e foi apresentada à administração municipal, que acolheu a iniciativa.

O vereador Edilson Caetano, que acompanhou a construção do projeto junto à categoria, ressaltou que o novo equipamento oferece mais dignidade aos profissionais responsáveis por movimentar diariamente o comércio e os serviços da cidade.

“Os motoboys desempenham um papel fundamental na economia de Paranaguá. Este ponto de apoio oferece o suporte que eles precisavam para trabalhar com mais conforto, segurança e dignidade”, afirmou.

A entrega do Centro de Apoio aos Motoboys integra o conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura de Paranaguá para qualificar os espaços públicos, fortalecer os serviços urbanos e valorizar os trabalhadores que contribuem diariamente para o funcionamento da cidade. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas ao bem-estar da população e à melhoria das condições de trabalho das diferentes categorias profissionais.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins

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